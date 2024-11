Mercato OM : La Suisse pour sauver un indésirable de Roberto De Zerbi

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, le mercato OM a été particulièrement mouvementé avec un grand ménage. Parmi les joueurs écartés figure François-Régis Mughe, qui pourrait quitter Marseille en janvier.

François-Régis Mughe sur le départ de l’OM : Direction la Suisse ?

Après un prêt peu concluant à Dunkerque la saison dernière, François-Régis Mughe n’entre pas dans les plans de l’entraîneur de l’OM. Le Camerounais, de son côté, souhaite obtenir du temps de jeu et se relancer. Un départ semble donc être la meilleure solution pour les deux parties.

« Je ne me sens plus à l’aise ici. J’ai besoin de temps de jeu et d’un club sur le long terme où je peux me relancer », avait-il déclaré cet été. François Régis Mughe aurait même été informé par l’Olympique de Marseille que Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui pour cette saison.

Les agents du joueur seraient aussi au courant et chercheraient un nouveau challenge pour le jeune ailier. Selon Africa Foot, Mughe devrait probablement repartir de l’OM en prêt et c’est la Suisse qui lui tend les bras.

Le FC Lugano et le FC Sion seraient particulièrement intéressés par le profil de l’attaquant de 20 ans. Les deux clubs suisses, qui évoluent en Super League, pourraient proposer à François-Régis Mughe un prêt avec option d’achat. Ce serait l’occasion pour le jeune Camerounais de découvrir un nouveau championnat et de gagner en expérience loin de Marseille.