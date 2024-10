OM : Mason Greenwood en difficulté à Marseille, la fin de la séduction ?

Mason Greenwood, après un début de saison tonitruant, traverse une période plus compliquée à l’OM. Ses performances lors des grands matchs, notamment face au PSG et à l’OL, ont soulevé des interrogations.

Coup de mou pour Mason Greenwood à l’OM

Arrivé cet été en provenance de Manchester United, Mason Greenwood avait rapidement séduit les supporters marseillais avec ses buts et sa technique. L’attaquant s’est vite imposé dans le groupe de Roberto De Zerbi comme le principal atout offensif du club. Auteur de six buts, à égalité avec Jonathan David du LOSC, le joueur de 23 ans est l’actuel meilleur troisième buteur de Ligue 1. Mais depuis le mois de septembre, l’attaquant anglais a vu son rendement baisser.

Ses difficultés se sont notamment manifestées lors du Classique face au PSG, où Greenwood a été transparent et remplacé à la mi-temps. Les critiques se sont alors multipliées, tant de la part des observateurs que de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Ce dernier a regretté le manque d’implication de Mason Greenwood lors de ce match crucial.

🚨 OFFICIEL ! Mason Greenwood obtient la note de 1/10 selon @lequipe après son match face au PSG hier (0-3) ! 🤯❌ pic.twitter.com/dXEKe5dqIq — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) October 28, 2024

« Je n’ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu’il était dans un mauvais jour. Il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l’OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. On ne peut pas se dire qu’on fait une bonne performance en marquant deux buts et après avoir un passage à vide le match suivant. Ce n’est pas possible. C’est un bon joueur mais j’en attendais plus de lui ce soir », a-t-il lancé en conférence de presse.

Des performances mitigées face aux grands qui posent problème

Recruté à 30 millions d’euros, l’international anglais est forcément attendu comme la locomotive de l’attaque de l’équipe de Roberto De Zerbi. Son début de saison canon a encore suscité plus d’attentes à son égard. Malheureusement, si Mason Greenwood a su répondre face à des équipes comme le Stade Brestois, le Stade de Reims ou encore Montpellier, il n’a pas été à la hauteur lors des grands rendez-vous.

Moins brillant lors de la victoire 3-2 de l’OM face à l’OL, l’Anglais s’est montré aussi discret lors du classique face au PSG. Sa prestation décevante lui a d’ailleurs valu un remplacement précoce et la presse ne s’est pas privée de le faire remarquer après la claque reçue au Vélodrome face au Paris Saint-Germain. « Sorti par la toute petite porte, Mason Greenwood, pour l’instant très fort avec les faibles, s’est avéré très faible avec les forts. Dommage », indique par exemple La Provence.

Une réaction très attendue face au FC Nantes

Après l’éclat, c’est peut-être déjà l’ombre pour Greenwood à l’Olympique de Marseille. Un coup de mou qui suscite des interrogations mais l’attaquant anglais doit rapidement retrouver son niveau de jeu pour justifier sa place dans l’équipe. Les prochains matchs seront déterminants pour la suite de sa saison à l’OM. Selon Stats Foot Europe, « l’Anglais ne supporte pas la pression du vélodrome. Premier sur les matches à l’extérieur, 156ème a domicile ».

Mason Greenwood ne supporte pas la pression du vélodrome. 1er sur les matches à l'extérieur, 156ème a domicile. #om #Greenwood @OM_Officiel @OMfeminines pic.twitter.com/XLAF8J869Z — Stats FOOT Europe (@GuillaumeTranc3) October 29, 2024

L’Anglais devra faire taire les critiques et ça commence déjà le week-end prochain avec un déplacement très attendu face au FC Nantes. Mason Greenwood a montré de belles choses depuis son arrivée à Marseille, mais il doit désormais confirmer son potentiel et montrer qu’il est capable de briller dans les grands rendez-vous.