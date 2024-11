Mercato : C’est confirmé, Randal Kolo Muani quitte le PSG !

Plus le mercato hivernal approche et plus l’avenir de Randal Kolo Muani s’éloigne de plus en plus du PSG. Plusieurs portes de sortie s’ouvrent pour l’attaquant français.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani ne fait plus partie des plans de Luis Enrique

Le mercato hivernal s’annonce agité du côté du Paris Saint-Germain. Alors que les rumeurs d’arrivées se multiplient, c’est un départ qui pourrait bouleverser l’effectif de Luis Enrique. Après L’Équipe et Sky Allemagne, le quotidien italien Tuttosport confirme ce lundi que Randal Kolo Muani, recruté pour 95 millions d’euros à l’été 2023, souhaiterait quitter le club de la capitale dès cet hiver.

Les relations entre l’international français et son entraîneur Luis Enrique semblent s’être tendues ces derniers mois. Randal Kolo Muani, qui ne parvient pas à s’imposer comme un titulaire indiscutable, ne serait plus dans les plans du technicien espagnol.

Face à cette situation, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort envisagerait sérieusement de relever un nouveau défi. Surtout que plusieurs grands clubs européens seraient déjà sur les rangs pour le relancer dans la seconde partie de saison.

Kolo Muani affole la Premier League

D’après Tuttosport, la Juventus de Turin serait l’une des destinations envisagées par Randal Kolo Muani. Le club italien, à la recherche d’un attaquant de pointe pour renforcer son secteur offensif, suivrait de près la situation du numéro 23 parisien. Des clubs de Premier League, notamment Liverpool, Newcastle United et Manchester United, auraient également manifesté leur intérêt, proposant notamment un prêt avec option d’achat.

Vendeur, le Paris Saint-Germain aimerait empocher entre 40 et 50 millions d’euros dans cette transaction. Le départ de Kolo Muani poserait un véritable casse-tête au PSG, qui devra trouver un remplaçant de taille. L’avenir de l’ancien avant-centre du FC Nantes s’annonce donc incertain, mais une chose est sûre : le mercato hivernal s’annonce mouvementé pour le champion de France. Affaire à suivre…