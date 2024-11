PSG : Luis Campos va prolonger, mais à une seule condition

Luis Campos devrait rester au PSG encore pour quelques années, malgré les nombreuses rumeurs d’un départ. Le directeur sportif du club de la capitale est prêt à prolonger son aventure avec un nouveau contrat. Mais il y a un dernier détail qui entre en jeu.

PSG : Luis Enrique milite pour une prolongation de Luis Campos

Les discussions pour la prolongation de Luis Campos au Paris Saint-Germain sont sur la bonne voie. Le conseiller sportif portugais, arrivé en 2022, est une figure clé du projet parisien et son influence est reconnue, notamment par l’entraîneur Luis Enrique. « Avec Luis, j’ai un contact quotidien. Si on ne se voit pas physiquement, on se téléphone. J’ai commencé ce projet avec Luis Campos », a révélé l’entraîneur du PSG.

« C’est avec lui que j’ai fait mon entretien en arrivant. On ne sait pas ce qu’il va se passer à l’avenir, mais très clairement j’aimerais que ce futur s’écrive avec Luis Campos et toute son équipe et ça, je n’ai aucun doute là-dessus », a-t-il ajouté. Cependant, cette prolongation est conditionnée à une revalorisation salariale.

Une demande légitime pour Campos ?

A en croire les informations du journal Le Parisien, Luis Campos souhaite voir ses émoluments augmentés, à l’image de son homologue espagnol. Cette demande s’explique par son rôle central dans la construction de l’effectif parisien et par les résultats obtenus depuis son arrivée. Le Portugais bénéficie également d’un soutien important de la part de la direction qatarie.

Proximité avec Luis Enrique, salaire… Comment Luis Campos et le PSG négocient pour une prolongation

La prolongation du Portugais est un enjeu majeur pour le PSG. L’ancien du LOSC et de l’AS Monaco a réussi à imposer sa vision du football et a construit un effectif compétitif. Son départ pourrait avoir des conséquences importantes sur le projet sportif du club. Cependant, la question de sa rémunération soulève des interrogations sur la politique salariale du PSG et sur les éventuels effets d’entraînement.