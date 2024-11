LOSC : Bruno Genesio dévoile son groupe pour défier la Juve

À la veille du choc de Ligue des Champions contre la Juventus Turin, à l’occasion de la quatrième journée, l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a dévoilé la liste des joueurs retenus.

10 absents pour le LOSC : mission impossible contre la Juve ?

Le LOSC, porté par l’euphorie de sa victoire face au Real Madrid, reçoit ce mardi soir la Juventus Turin pour une nouvelle soirée de Ligue des Champions, au stade Pierre-Mauroy. Privé de plusieurs éléments clés, Bruno Genesio a dévoilé un groupe de 19 joueurs pour cette rencontre. Le LOSC se retrouve dans une situation critique à l’approche du choc face à la Juventus Turin.

Déjà privé de plusieurs éléments clés depuis plusieurs semaines, le club nordiste voit son infirmerie se remplir à vue d’œil. Les blessures se multiplient, notamment dans le secteur défensif droit, où Thomas Meunier et Ousmane Touré sont désormais out. Ces absences obligent Bruno Genesio à revoir complètement ses plans.

Le coach lillois devra trouver des solutions tactiques pour compenser ces pertes et maintenir un niveau de jeu suffisant pour espérer créer l’exploit face à la Vieille Dame. Bruno Genesio devra notamment composer sans Tiago Santos, Thomas Meunier, Ousmane Touré, André Gomes, Angel Gomes, Osame Sahraoui, Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb, Ethan Mbappé, Rémy Cabella et Hakon Haraldsson pour affronter la Vieille Dame.

Malgré ces absences, le technicien français se veut confiant. « On est chez nous, on a notre public qui va être là pour nous pousser. On va tout donner pour obtenir un résultat positif », a déclaré Genesio en conférence de presse.

Le groupe du LOSC pour affronter la Juventus

Gardiens : Chevalier, Manone, Caillard

Défenseurs : Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson, Bakker, Costarelli

Milieux : André, Angel Gomes, Bouaddi, Mukau, Baret

Attaquants : Zhegrova, David, Sahraoui, Bayo, Fernandez-Pardo, Lachaab.