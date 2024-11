Dilemme à l’OL : Lacazette ou Mikautadze, le casse-tête de Pierre Sage

L’entraîneur de l’OL, Pierre Sage, est confronté à un véritable casse-tête : choisir entre Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, pour composer l’équipe de départ.

OL : Lacazette ou Mikautadze, Pierre Sage face à un choix cornélien !

L’OL dispose d’un effectif pléthorique et talentueux qui pose un véritable casse-tête à son entraîneur, Pierre Sage. Chaque rencontre est l’occasion de composer une nouvelle équipe, en fonction des adversaires et des circonstances. En Ligue 1, dix compositions différentes ont déjà été alignées en début de match en 10 journées.

En attaque, le choix est particulièrement cornélien entre le capitaine expérimenté, Alexandre Lacazette (33 ans), et la jeune recrue estivale, Georges Mikautadze (24 ans), censé prendre la relève. Vendredi dernier, contre le LOSC, Pierre Sage a préféré aligner le Français, malgré le doublé réalisé par le Géorgien lors de la journée précédente.

Justifiant son choix en conférence de presse, l’entraîneur lyonnais a souligné l’expérience et le sens du but de Lacazette, même dans les moments de moins grande réussite. Il a toutefois reconnu le potentiel de Mikautadze, qu’il aurait pu faire entrer en jeu plus tôt, à Lille.

Puydebois et Reale préfèrent Mikautadze à Lacazette

Les consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones », ont exprimé leur préférence pour une titularisation plus régulière de Georges Mikautadze, soulignant ses qualités et son potentiel. Ils estiment que, malgré ses services rendus à l’OL, Alexndre Lacazette pourrait bénéficier d’un temps de repos pour retrouver de la fraîcheur et de l’efficacité.

« Malgré toutes les qualités de Lacazette et ce qu’il a apporté à l’OL, il est émoussé. Il faut le gérer de façon différente. Pierre Sage a le droit de l’installer sur le banc sans problème », estime Puydebois.

Enzo Reale est du même avis : « En ce moment, je trouve que ça serait rendre service à Lacazette que de le mettre sur le banc. Cela peut lui permettre de se recentrer et d’avoir moins de pression. Il pourrait souffler, reprendre les fondamentaux, comme le font les grands joueurs dans des périodes délicates ».