Mercato Toulouse FC : Un départ en vue pour Guillaume Restes ?

Le prochain mercato au Toulouse FC s’annonce mouvementé pour Guillaume Restes. Le jeune gardien de but français d’origine ivoirienne suscite la convoitise de plusieurs clubs européens. Un départ en 2025 pourrait ainsi être inévitable, tant pour lui que pour le TFC.

À l’image du Toulouse FC, Guillaume Restes a également débuté sa saison sur une mauvaise note. Le gardien de but de 29 ans a été fébrile dans ses interventions pour protéger les cages de son club. Ses performances insuffisantes ont engendré de nombreuses critiques, tout comme la crise avec Zakaria Aboukhlal. Le natif de Toulouse faisait même partie des gardiens de but les moins performants de Ligue 1, avec un taux d’arrêts de 52,4 %. Mais depuis que le TFC a retrouvé sa forme, Guillaume Restes s’est amélioré sur le plan statistique. Lors des trois derniers matchs, il a réalisé deux clean sheets, portant son total à quatre en 10 rencontres de Ligue 1. Ses récentes performances séduisantes attirent l’attention en Europe et suscitent l’intérêt de plusieurs clubs.

toulouse fc

Intérêt croissant des clubs européens pour Guillaume Restes

Entre-temps, Guillaume Restes a été lié au FC Barcelone, une destination potentielle pour son avenir. Les Catalans sont mentionnés comme un prétendant sérieux pour s’attacher les services du gardien d’origine ivoirienne. Ayant pris connaissance des rumeurs, Guillaume Restes a réagi de manière prudente afin de ne pas compromettre sa relation avec le Toulouse FC. « Je suis encore jeune, et pour l’instant, je suis sous contrat avec le Téfécé. Je reste concentré sur le terrain et non sur tout ce qui se passe en dehors. Mon objectif est de conserver ma place de titulaire et de progresser jour après jour. Le mercato, c’est le travail de mes agents », a-t-il déclaré.

Mais selon Fabrizio Romano, l’intérêt du FC Barcelone reste concret. De plus, d’autres clubs se positionnent également sur le dossier, bien que leurs noms n’aient pas encore été révélés. Reste à savoir si, lors du prochain mercato au Toulouse FC, les dirigeants accepteront de se séparer de leur gardien de but, estimé à 18 millions d’euros.