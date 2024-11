Stade de Reims : Luka Elsner analyse le but de Zakaria Aboukhlal

Imbattable depuis la deuxième journée de Ligue 1, le Stade de Reims connaît une période de déclin marquée. La dernière défaite contre le Toulouse FC a eu l’effet d’un électrochoc pour Luka Elsner, qui s’est exprimé au micro de DAZN.

La réaction de Luka Elsner sur le but de Zakaria Aboukhlal

Battu par l’AJ Auxerre (1-2) et le Stade Brestois (1-2), le Stade de Reims s’est de nouveau incliné douloureusement face au Toulouse FC le week-end dernier (0-1). Le club champenois a été puni par un but unique de Zakaria Aboukhlal, inscrit après une belle passe décisive de Gabriel Suazo. L’ailier droit marocain a pris de vitesse la défense rémoise avant de tenter un lob sur Yehvann Diouf. Selon Luka Elsner, ce but aurait pu être évité, mais sa défense a manqué d’efficacité.

« On était très mal placé sur le but encaissé. On n’a pas couvert les partenaires. On est loin de l’action du début à la fin. Il y a un facteur athlétique, car c’est vrai qu’on avait très peu de ressources à cause des blessures. Il faut serrer les dents dans cette période difficile. Il faut travailler là-dessus, rester calme, mais il commence à y avoir urgence », a déclaré l’entraîneur slovène de 42 ans, visiblement frustré.

Photo : Will Still

La fébrilité en milieu de terrain : l’une des défaillances de Reims

En raison de l’absence de certains joueurs blessés, Luka Elsner a dû faire appel à des éléments peu expérimentés pour composer son milieu de terrain. Cela a engendré une fébrilité inédite, qui pénalise le club. La bataille au milieu de terrain, selon l’entraîneur, est quasiment inexistante depuis quelques matchs.

« On s’est essoufflé, car on n’avait pas le banc nécessaire. Munetsi et Teuma étaient absents. On a aligné de très jeunes joueurs qui n’arrivent pas à tenir 90 minutes. C’est normal de manquer d’impact à partir de la 60e minute. Cela nous a pénalisés ce dimanche. Toutes les équipes passent par là. On a fait le pari de compter sur des jeunes, ils ont fait de bonnes prestations. Ils seront meilleurs demain grâce à cette expérience », a conclu Luka Elsner.

Le Stade de Reims est en chute libre au classement de la Ligue 1. Après trois défaites consécutives, les Rémois occupent désormais la huitième place avec 14 points. Pour le prochain match face au Havre AC, le club champenois devra faire mieux pour se relancer.