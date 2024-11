Transfert-Choc : Accord confirmé entre Antoine Griezmann et le PSG

Antoine Griezmann au PSG, une histoire d’amour contrariée qui aurait pu changer le visage du football français. À deux reprises, le club de la capitale a tenté de s’attacher les services de la star de l’Atlético Madrid, en vain. Retour sur ces deux échecs retentissants.

Pourquoi Antoine Griezmann n’a pas signé au PSG

Antoine Griezmann aurait pu devenir un joueur du Paris Saint-Germain. D’après les révélations livrées ce mardi par le journal Le Parisien, c’est en 2016 que la première approche a eu lieu. Alors que Zlatan Ibrahimovic quittait le club à l’issue de son contrat, Nasser al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens avaient vu en Griezmann son successeur idéal.

Flamboyant sous les ordres de Diego Simeone, l’international français avait cependant préféré prolonger son aventure avec l’Atlético Madrid. Trois ans plus tard, en 2019, le PSG a relancé la piste Antoine Griezmann. Sous l’impulsion de Leonardo, le directeur sportif de l’époque, qui souhaitait alors se séparer de Neymar, les discussions ont repris de plus belle.

Et selon le journal régional, Grizou, qui était en souffrance au FC Barcelone, était d’accord pour rejoindre les Rouge et Bleu. Cependant, pour le deal se réalise, Neymar devait partir et retourner à Barcelone. Malheureusement pour le Champion du monde 2018 et le Paris SG, le club espagnol n’a pas été en mesure d’assumer financièrement le retour de l’international brésilien.

Privé de cette opportunité, le Barça a stoppé les négociations pour Griezmann. Ainsi, le transfert de l’attaquant français au PSG n’a jamais pu se concrétiser. Depuis, Griezmann a annoncé que l’Atlético Madrid sera son dernier club européen, mettant ainsi un terme définitif aux rumeurs l’envoyant à Paris. Mercredi soir, le partenaire en sélection de Kylian Mbappé retrouvera le Parc des Princes, un stade qu’il aurait pu fouler sous les couleurs parisiennes, pour affronter la bande à Luis Enrique en Ligue des Champions.