Real Madrid : Karim Benzema prédit un échec de Kylian Mbappé !

Karim Benzema ne semble pas déborder de confiance en une réussite de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pour lui, Vinicius Jr, qui est le meilleur sur le côté gauche, ne laissera aucune chance à l’attaquant français parti du PSG.

Kylian Mbappé au Real Madrid ? Karim Benzema joue les prophètes !

Dans l’impitoyable univers du Real Madrid, chaque joueur a son territoire à défendre, et Karim Benzema le sait mieux que personne. Lors d’une déclaration pleine de franchise à El Chiringuito Tv, l’attaquant français, désormais installé comme une légende vivante du Real Madrid, a donné son avis tranché sur la situation de Kylian Mbappé au club madrilène. Et attention, il ne s’est pas montré tendre ! « Pour moi, Mbappé n’est pas un 9. C’est un ailier gauche, » a-t-il lâché, avec l’assurance d’un roi bien assis sur son trône.

Mais pourquoi cette sortie étonnante de la part de Benzema contre son compatriote Kylian Mbappé ? C’est simple : le poste de prédilection de Mbappé, c’est celui d’ailier gauche. Or, au Real Madrid, ce poste est déjà sous haute surveillance avec un Vinicius Jr plus explosif que jamais. Et Benzema ne cache pas son admiration pour le Brésilien : « À l’aile gauche, il y a Vinicius Jr, qui est le meilleur du monde. » Difficile d’imaginer Kylian Mbappé déloger un Vinicius Jr adoré des fans et devenu une pièce maîtresse du Real Madrid.

Pour Karim Benzema : Vinicius Jr est déjà le roi du Real Madrid !

Le message de Benzema est clair : pour que Kylian Mbappé s’impose au Real Madrid, il lui faudra plus qu’une réputation dorée. Mbappé, à la Casa Blanca, se heurter déjà à l’insolente vitesse et aux dribbles de Vinicius Jr. Avec un sourire en coin, on imagine presque Benzema lui glisser : « Bonne chance, Kylian ! »

Il faut noter que Karim Benzema a longtemps joué avec Vinicius Jr qui a grandement participé à le faire Roi du football l’an dernier. Le brésilien a aidé l’ancien lyonnais à récupérer le trône laissé par Cristiano Ronaldo à son départ du Real Madrid. Cela valait bien un signe de reconnaissance de la part de l’actuel buteur d’Ittihad Club.