Mercato LOSC : C’est confirmé, négociations en cours pour prolonger Jonathan David !

Alors que le LOSC se prépare à affronter la Juventus Turin en Ligue des Champions, les dirigeants lillois sont également concentrés sur l’avenir de leur attaquant vedette, Jonathan David.

Le LOSC prêt à tout pour conserver Jonathan David !

Le LOSC accueille la Juventus Turin ce mardi soir pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. À quelques heures de ce choc, les dirigeants du LOSC ont été interrogés sur l’avenir du buteur canadien, Jonathan David. Ce dernier est actuellement l’une des pièces maîtresses des succès de l’équipe en championnat de France comme en Ligue des Champions.

L’international canadien est en pleine forme et a déjà inscrit 3 buts depuis le début de cette compétition européenne, notamment face au Real Madrid (1 but) et l’Atlético de Madrid (2 buts). En fin de contrat avec le LOSC à l’issue de cette saison, Jonathan David attise les convoitises de nombreuses formations européennes grâce à ses performances.

Le joueur a déjà annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le club nordiste. Mais la direction du club nordiste fait tout son possible pour le convaincre de rester encore à Lille pendant quelques années. « Nous discutons avec Jonathan. Il a une proposition en main. Il a dit que le LOSC est son club. Cependant, nos discussions doivent rester entre nous », a déclaré le président du club, Olivier Létang.

Le propriétaire du LOSC, Alessandro Barnaba a également confirmé les discussions avec Jonathan David pour la prolongation de son contrat. « Nous travaillons pour son renouvellement. Il est fort et sous-estimé en Europe car c’est un profil atypique et il est timide… J’espère le convaincre de rester. Certains salaires sont toutefois hors de notre portée. Nous avons toujours laissé partir ceux qui recevaient des offres importantes », a-t-il dit.