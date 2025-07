Mercato OM : Pablo Longoria tranche pour Bilal Nadir !

Incertain quant à son avenir avec l’Olympique de Marseille depuis quelques semaines, Bilal Nadir semble désormais fixé. Aux dernières nouvelles, les Phocéens ne comptent pas vendre le jeune Marocain de 21 ans cet été, malgré l’intérêt de plusieurs prétendants.

Mercato : L’OM ferme la porte à un départ de Bilal Nadir

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM s’active pour renforcer son effectif avant le coup d’envoi de la saison 2025-2026. Sur le marché, plusieurs joueurs sont ciblés dans ce but, tandis qu’en interne, les discussions se poursuivent pour décider du sort des indésirables. En parallèle, certains éléments devraient rester pour la prochaine campagne. Parmi les joueurs en passe de prolonger leur séjour figure Bilal Nadir.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu central de 21 ans évolue avec confiance à l’OM. Il sort d’une saison en demi-teinte, avec un total de 15 matchs en Ligue 1 et un but inscrit. Malgré son temps de jeu limité, Bilal Nadir est convoité par plusieurs clubs européens. Ces derniers jours, des rumeurs ont évoqué un possible départ vers une nouvelle destination, mais aux dernières nouvelles, cette option semble exclue.

Photo : Bilal Nadir, milieu de terrain de l'OM

En effet, l’OM compte encore sur les performances de son jeune prodige pour la saison prochaine. Par conséquent, Pablo Longoria ne prévoit pas de le vendre cet été. Bilal Nadir pourrait jouer un rôle clé dans les plans de Roberto De Zerbi, notamment en cas de départ de Valentin Rongier, Ismaël Bennacer ou encore Amine Harit. Le Marocain de 21 ans pourrait d’ailleurs prolonger son contrat pour plusieurs années supplémentaires.