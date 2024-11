ASSE : Des renforts pour le derby ? De bonnes nouvelles à l’entraînement

L’ASSE a repris l’entraînement ce mardi, après deux jours de repos. Olivier Dall’Oglio pourrait récupérer un ou deux joueurs, de retour de blessure, pour le derby contre l’OL.

Après Maçon, Wadji et Cornud proches d’un retour

L’ASSE a pu compter sur le retour d’Yvann Maçon, samedi dernier, lors de la victoire face au RC Strasbourg à Geoffroy-Guichard (2-0). Le défenseur latéral droit, absent deux mois suite à une opération du ménisque, a apporté un véritable plus à l’équipe stéphanoise.

De bonnes nouvelles continuent d’affluer du côté de Saint-Étienne. Ibrahima Wadji et Pierre Cornud, deux autres blessés de longue durée, pourraient faire leur retour à l’occasion du derby contre l’Olympique Lyonnais. Les deux joueurs ont participé à l’entraînement ce mardi, comme en attestent les photos publiées sur le site officiel du club.

En revanche, Anthony Briançon et Thomas Monconduit, bien présents au centre sportif Robert-Herbin, effectuent une reprise plus progressive et semblent encore loin d’un retour dans le groupe de l’ASSE en Ligue 1.

Olivier Dall’Oglio s’était montré optimiste concernant le retour d’Ibrahima Wadji et Pierre Cornud, en conférence de presse, la semaine dernière : « Ibrahima peut presque s’entraîner normalement, même s’il faut y aller doucement. Pierre a effectué une séance normale mercredi, c’est une très bonne nouvelle. »