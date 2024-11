Mercato : Le Barça répond cash au PSG pour Jules Koundé !

Ces dernières heures, une folle rumeur a enflé concernant un vif intérêt du PSG pour le défenseur du Barça, Jules Koundé. Mais le club catalan ne semble pas pressé de se séparer avec son joueur de 25 ans.

100M€ pour Jules Koundé, le PSG prêt à faire craquer le Barça ?

Jules Koundé au Paris Saint-Germain contre un chèque record ? La dernière rumeur en date qui enflamme le mercato. Alors que le mercato hivernal s’ouvre dans moins de deux mois, les spéculations vont bon train et c’est au tour de Jules Koundé de se retrouver au cœur d’une rumeur totalement surprenante. En effet, selon le site espagnol Fichajes, le club de la capitale serait prêt à mettre les moyens pour s’attacher les services de l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux.

Une somme colossale de 100 millions d’euros est évoquée par le média barcelonais. L’objectif serait de repositionner Koundé en défense centrale, son poste préférentiel. Mais cette piste est-elle crédible ? Malgré la présence de Marquinhos et les arrivées de Milan Skriniar, Lucas Beraldo et Willian Pacho, la charnière centrale des Rouge et Bleu a régulièrement montré ses limites cette saison.

Jules Koundé, par sa polyvalence et sa capacité à s’adapter à différents systèmes de jeu, apparait comme le profil idéal pour renforcer l’axe central de la défense parisienne. Toutefois, l’Insider Djamel, proche du Paris SG, a rapidement démenti cette rumeur sur les réseaux sociaux. Et en Espagne, le FC Barcelone ne semble pas vraiment vendeur.

Le Barça repousse une grosse proposition pour Koundé

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux droits d’Europe, Jules Koundé ne quittera pas Barcelone de sitôt. Le Paris Saint-Germain, qui avait formulé une offre de 100 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur français, s’est vu opposer un refus catégorique.

D’après les renseignements du quotidien Sport, le club catalan, en pleine reconstruction sous les ordres de son nouvel entraîneur Hansi Flick, souhaite conserver son ossature et considère le natif de Paris comme un élément essentiel de son projet. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2027, est apprécié pour sa polyvalence et son expérience.

Son importance dans le vestiaire et son adaptation rapide au style de jeu barcelonais en font un joueur incontournable aux yeux de ses dirigeants. Le PSG, qui cherche à renforcer sa défense, devra donc explorer d’autres pistes.