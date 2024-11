RC Lens : La crise offensive s’aggrave avant le FC Nantes

Le RC Lens traverse une période délicate sur le plan offensif. Après une défaite face au PSG où les occasions de marquer se sont faites rares, les Sang et Or se retrouvent confrontés à une nouvelle problématique : l’absence de plusieurs attaquants pour affronter le FC Nantes.

RC Lens : Une attaque en manque d’efficacité

Entre crise de confiance et manque de profondeur de banc, l’attaque du RC Lens vit sans doute l’une de ses pires périodes ces dernières années. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : avec seulement 9 buts marqués en 10 journées, l’attaque de l’équipe de Will Still est l’une des moins prolifiques de Ligue 1. Le départ de Loïs Openda pour le RB Leipzig, auteur de 21 buts la saison 2022/2023, n’a jamais pu être réellement compensé.

Ses remplaçants, à l’instar d’Elye Wahi qui a fini par prendre la direction de l’Olympique de Marseille, n’ont pas réussi à compenser son absence. Les blessures de joueurs clés comme Wesley Saïd et Martin Satriano ne font qu’aggraver la situation du RC Lens. « Il y a certainement un problème de qualité », a fait remarquer Rio Mavuba, consultant pour Free.

« Depuis qu’Openda est parti, Lens n’a pas retrouvé cet attaquant qui marque des buts. Wahi n’a pas été remplacé, Saïd se blesse assez souvent, Sotoca n’est pas un pur attaquant. Lens doit se trouver un attaquant capable de scorer », a ajouté l’ancien joueur du LOSC.

Un manque de profondeur de banc

L’absence d’un buteur de classe mondiale se fait cruellement sentir à Lens. Malgré quelques bonnes performances individuelles, aucun joueur n’arrive à se détacher et à porter l’équipe sur ses épaules. Le jeune Labeau Lascary, souvent sollicité en pointe, manque encore d’expérience à ce niveau. Pour sortir de cette impasse, le RC Lens pourrait être tenté de recruter un attaquant lors du prochain mercato hivernal.

Cependant, les contraintes financières pourraient limiter les ambitions du club. L’absence d’un buteur de classe mondiale handicape fortement l’équipe de Will Still et pourrait compromettre ses ambitions européennes. Les prochaines semaines seront décisives pour savoir si les Sang et Or parviennent à trouver des solutions pour redresser la barre.