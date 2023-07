Après plusieurs tentatives du RB Leipzig, le RC Lens va vendre Loïs Openda. L'attaquant va rejoindre l'Allemagne pour cinq saisons.

Mercato RC Lens : Loïs Openda va partir

Depuis des semaines, le RB Leipzig et le RC Lens négocient pour un transfert de Loïs Openda. Si les Allemands ont vite trouvé un accord avec l'international belge, les Lensois ont fait preuve d'une main de fer pour leur attaquant de 23 ans. Les Sang et Or ont notamment réclamé un chèque de 50 millions d'euros pour leur numéro 11, un joueur disposant d'un énorme potentiel. Une exigence qui a rapidement refroidi les ardeurs du club allemand, qui voyait en Openda le successeur idéal de Christopher Nkunku, parti à Chelsea cet été.

Cependant, la situation a évolué puisque le journal L'Équipe évoque ce jeudi un accord entre les dirigeants des deux clubs pour le transfert du compatriote d'Eden Hazard. Pour s'offrir les services de Loïs Openda, le RB Leipzig va signer un chèque de 43 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus, au RCL. Le deal comprendrait aussi un pourcentage à la revente. Une visite médicale serait déjà programmée pour ce vendredi. L'officialisation devrait donc intervenir sous peu. Une très belle affaire le club lensois.

Loïs Openda à Leipzig, une bonne affaire pour le RC Lens

S'il s'engage avec l'équipe détenue par la firme Red Bull, Loïs Openda deviendrait alors la recrue la plus chère de l'histoire du club allemand et la plus grosse vente du RC Lens. D'ailleurs, lors des négociations, les deux clubs ont convenu d'un match amical au stade Bollaert. Recruté pour seulement 11,8 millions d'euros l'été passé, l'ancien attaquant du FC Bruges va rapporter une belle plus-value au vice-champion de France.

Avec ce transfert, les dirigeants lensois s'offrent une belle manne pour renforcer l'effectif de Franck Haise en vue de la saison à venir. Auteur de 21 buts et 4 passes décisives en 38 matches de Ligue 1, le Diable Rouge va rejoindre la Bundesliga pour « passer un nouveau cap dans sa carrière », comme il le déclarait à la presse belge il y a quelques semaines.