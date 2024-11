Ligue des Champions : Le Stade Brestois privé de ses supporters à Prague

Ce mercredi soir à 20h00 GMT, le Stade Brestois pourrait écrire l’histoire sans la présence massive de ses supporters dans les gradins du Sparta Prague. En effet, selon les informations de Ouest-France, les supporters brestois qui s’apprêtaient à effectuer le déplacement en République tchèque ce mercredi ont vu leur vol annulé.

Une grève des pompiers de Nantes prive le Stade Brestois de ses supporters

Il ne reste que quelques heures avant que le Stade Brestois n’affronte le Sparta Prague à l’epet ARENA. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Avec une victoire, les Bretons scelleraient leur place pour les barrages des huitièmes de finale avant de penser à ajouter six autres points pour se qualifier directement. C’est donc un match crucial pour le Stade Brestois, qui ne pourra malheureusement pas compter sur la quasi-totalité de ses supporters. En effet, ces derniers avaient déjà prévu de s’envoler ce mercredi matin pour rejoindre Prague dans l’après-midi afin de suivre la rencontre.

Mais, contre toute attente, le voyage n’aura pas lieu. Une grève des pompiers de l’aéroport de Nantes a conduit à l’annulation des vols pour Prague, a informé le portail Brest on Air sur X : « On nous annonce que le vol Volotea V7 2206 initialement prévu à 11h45 au départ de Nantes est annulé », peut-on lire. Cette annonce est un véritable coup dur pour les supporters brestois, qui avaient déjà payé les billets d’entrée pour le stade de l’epet ARENA.

🚨 Vous êtes plusieurs à nous solliciter en DM pour revendre votre place en parcage du fait des annulations de vol.



➡️ Si vous vendez des places, répondez à ce tweet. Vendez au prix d’achat, soit 32€ (+1€ de frais de dossier) ou en dessous. — Brest On Air 🇪🇺 (@BrestOnAir) November 5, 2024

Certains supporters brestois prêts à la résilience

À l’annonce de la mauvaise nouvelle, certains supporters ont déjà envisagé un plan B pour rallier Prague. En signe de résilience, ces fans, qui ne veulent rien lâcher, ont décidé de se déplacer en véhicule, puis en train pour effectuer le trajet nécessaire jusqu’à la République tchèque. C’est le cas de cet internaute et supporter passionné « Brest Da Viken », qui a pris la route : « À 4h ce mercredi matin, je suis parti pour Rennes, puis j’ai pris un train pour Paris, suivi d’un voyage de 9 heures avec une escale à Amsterdam avant d’arriver à Prague. Mais bon, ça vaut tellement le coup ! »

En revanche, pour les supporters brestois qui ne pourront plus rejoindre Prague, il est possible de revendre leur billet d’accès au parcage à ceux déjà sur place, mais qui n’ont pas de ticket. « Vous êtes plusieurs à nous solliciter en DM pour revendre votre place en parcage en raison des annulations de vol. Si vous vendez des places, répondez à ce tweet. Vendez au prix d’achat, soit 32€ (+1€ de frais de dossier) », a écrit le compte Brest on Air.