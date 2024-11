Stade Brestois : Éric Roy s’attend à une forte opposition face au Sparta Prague

Ce mardi, Éric Roy était présent en conférence de presse d’avant-match contre le Sparta Prague. L’entraîneur français de 57 ans s’est exprimé sur la qualité de jeu de leur adversaire, l’enjeu de la rencontre ainsi que sur l’état d’esprit de son équipe.

Éric Roy se méfie du Sparta Prague

Demain, le Stade Brestois affrontera une équipe en difficulté dans le championnat de République tchèque depuis quelques matchs. Même en Ligue des Champions, le Sparta Prague peine à se frayer un chemin vers les huitièmes de finale. Toutefois, Éric Roy ne sous-estime pas son adversaire. Pour l’entraîneur niçois, il est crucial de rester vigilant.

« Le Sparta, c’est un grand club, avec bien plus d’expérience que nous en Coupe d’Europe… Le Sparta va nous bousculer. On s’attend à une forte opposition, dans une rencontre de Ligue des Champions marquée par une grande ferveur. Ils voudront prouver leur valeur. Oui, il leur manque quelques joueurs, mais ils ont l’habitude de jouer en 5-3-2, et je ne suis pas sûr qu’ils changent de système », a analysé le coach des Bretons.

Photo d’Éric Roy, coach du Stade Brestois

Éric Roy veut continuer à exister en Ligue des Champions

Ce mercredi, le Stade Brestois pourrait décrocher une place pour les barrages des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré cela, Éric Roy ne se concentre pas uniquement sur cet objectif. L’entraîneur niçois souhaite avant tout que son équipe prenne du plaisir. « Nous, on ne l’aborde pas en pensant que c’est une finale. On l’aborde en restant concentrés sur notre jeu, en mettant en avant nos valeurs et notre ADN : être acteurs du match. L’important, c’est de continuer à avancer dans cette compétition. Un match nul ne garantirait pas notre qualification, mais ce serait tout de même un très bon résultat », a-t-il expliqué.

Même si le Stade Brestois ne parvient pas à se qualifier pour les huitièmes de finale, Éric Roy reste fier du parcours de son équipe. Pour lui, le club breton « peut déjà considérer que notre parcours est une réussite. Beaucoup nous voyaient en grande difficulté, incapables de faire bonne figure dans cette compétition. C’est déjà une grande réussite. Mais nous gardons cette pression positive et voulons continuer à performer », a-t-il conclu.