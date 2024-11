OL : Hoffenheim sous pression, un attaquant lyonnais fait peur à Matarazzo

Avant d’affronter l’OL, Pellegrino Matarazzo, l’entraîneur d’Hoffenheim, a exprimé une certaine appréhension. Un attaquant de l’Olympique Lyonnais suscite en lui une méfiance particulière.

OL : Un groupe de 23 contre Hoffenheim, sans Matic et Nuamah

L’OL se rend en Allemagne pour affronter Hoffenheim ce jeudi soir (21h) à l’occasion de la 4e journée de la Ligue Europa. Pierre Sage a convoqué un groupe de 23 joueurs pour cette rencontre.

Les jeunes talents lyonnais, Rayan Cherki et Malick Fofana, qui ont brillé ces dernières semaines, sont bien présents dans l’effectif. En revanche, Nemanja Matic et Ernest Nuamah sont absents de la liste. Malgré ces absences, l’OL dispose d’un effectif suffisant pour compenser, notamment grâce à la profondeur de son banc.

Malick Fofana, la pépite lyonnaise qui fait trembler Hoffenheim

L’entraîneur d’Hoffenheim, Pellegrino Matarazzo, se méfie grandement des Gones. Il a souligné la qualité offensive de l’équipe lyonnaise et a mis en avant la dangerosité de Malick Fofana, qu’il considère comme une arme offensive redoutable grâce à sa vitesse et ses dribbles. « Je ne vais pas citer tous leurs attaquants, mais Malick Fofana par exemple, sa vitesse et sa façon de jouer en un contre un est une arme exceptionnelle pour Lyon », a-t-il déclaré.

L’ailier international belge a déjà inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 13 matchs disputés cette saison.