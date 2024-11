ASSE : Privés de derby face à l’OL, les supporters de Saint-Etienne passent à l’offensive

Interdits de se rendre à Lyon pour soutenir leur équipe lors du derby OL-ASSE, les supporters stéphanois se sont donné rendez-vous à l’Étrat, à la veille de la rencontre contre leurs rivaux.

Derby OL-ASSE : Les Verts privés de leurs supporters, mais pas de leur soutien !

L’ASSE sera privée de ses bouillants supporters à Lyon face à l’OL, lors du derby de la 11ème journée de Ligue 1. Interdits d’accès au Groupama Stadium, les Verts devront se battre seuls sans le soutien de leur douzième homme, pour tenter de résister à l’équipe de Pierre Sage.

Frustrés et déçus de ne pouvoir accompagner les Verts au Groupama Stadium, le peuple vert n’abandonne pas pour autant son équipe si chère. Les supporters de Saint-Etienne ont décidé de se rendre massivement au centre sportif Robert Herbin, samedi matin à 10h, pour encourager leur équipe, lors de sa dernière séance d’entraînement, avant son départ à Lyon.

À l’occasion de ce rassemblement à l’Etrat, les groupes de supporters stéphanois (Green Angels, Magic Fans, Indépendantistes Stéphanois et l’Union des Supporters Stéphanois) veulent rappeler les valeurs de l’ASSE et l’importance du derby aux nouveaux joueurs du club. En effet, une grande partie de l’effectif d’Olivier Dall’Oglio n’a jamais eu l’expérience d’un derby face à Lyon.

Le public de l’ASSE se mobilise pour galvaniser son équipe pour le derby

Les supporters de l’ASSE prévoient une ambiance festive et chaleureuse pour galvaniser les joueurs avant le match. Les chants et les encouragements devraient retentir avec force à l’Etrat, créant une atmosphère de communion entre les joueurs et leurs fans.

Ce rassemblement est une démonstration de la force de l’attachement des supporters à leur club, même dans les moments difficiles. Les Stéphanois veulent ainsi montrer à leurs joueurs qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils peuvent compter sur leur soutien indéfectible. Espérons pour les Verts, que ce soutien anticipé de leurs supporters, aura un effet positif sur leur performance face aux Lyonnais.