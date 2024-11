Derby OL-ASSE : Le préfet justifie l’interdiction de déplacement des supporters

C’est désormais officiel ! Les supporters de l’ASSE n’assisteront pas au derby contre l’OL. La préfecture du Rhône a finalement pris l’arrêté qui les interdit à Lyon le jour du match, le dimanche 10 novembre.

Derby à Lyon : L’ASSE privée de ses supporters contre l’OL

L’arrêté de la préfecture du Rhône est tombé, à 5 jours du derby OL-ASSE, comme on pouvait s’y attendre. Comme redouté par les supporters de l’AS Saint-Etienne, la préfecture du Rhône a interdit tout déplacement du peuple vert à Lyon pour assister au match de dimanche (20h45). Cette décision, justifiée par la crainte de troubles à l’ordre public, risque de ternir l’éclat du derby et prive l’AS Saint-Etienne d’un soutien précieux.

L’autorité préfectorale a évidemment pris comme prétexte la rivalité entre les supporters Stéphanois et Lyonnais pour justifier sa décision.

« Considérant qu’il existe un antagonisme très fort et durable entre les supporters des clubs de l’OL et de l’ASSE ; considérant que le match du 10 novembre 2024 a été classé S3, par la Direction Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (DNLH), la rencontre étant considérée comme à très haut risque, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’ASSE ou se comportant comme tel, d’accéder au Groupama Stadium de Décines et à ses abords le dimanche 10 novembre 2024 de 8h00 à 24h00 », a indiqué le préfet.