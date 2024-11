Mercato Reims : Le PSG prend une décision forte concernant Gabriel Moscardo

Le cas Gabriel Moscardo commence à agacer au PSG. Le jeune milieu de terrain brésilien, prêté au Stade de Reims en août dernier, n’a toujours pas disputé une seule minute, et cela suscite déjà la colère des Parisiens, qui sont sur le point de prendre une décision radicale.

Gabriel Moscardo laissé aux oubliettes par le Stade de Reims

Ancien joueur des Corinthians au Brésil, Gabriel Moscardo a rejoint le PSG en janvier 2024 pour un contrat de quatre ans et demi. Mais le natif de Taubaté n’a pas encore eu l’opportunité de grappiller quelques minutes avec le club parisien. En conséquence, les dirigeants ont décidé de l’envoyer en prêt pour qu’il puisse acquérir de l’expérience. Dans un premier temps, Gabriel Moscardo est retourné aux Corinthians pour un prêt de six mois avant de revenir à Paris. Par la suite, le PSG l’a de nouveau prêté au Stade de Reims, qui cherchait un milieu de terrain jeune et talentueux. Ainsi, Gabriel Moscardo a rejoint les Rémois avec l’objectif d’obtenir du temps de jeu.

Malheureusement, cela ne s’est pas concrétisé. Depuis son arrivée dans les vestiaires du club rouge et blanc, le jeune Brésilien de 19 ans n’a pas joué une seule minute. La Ligue 1 en est déjà à sa 10e journée, et le natif de Taubaté reste toujours bloqué à zéro. Interrogé en conférence de presse sur le manque de temps de jeu de Gabriel Moscardo, Luka Elsner a déclaré : « Il y a une concurrence très forte au milieu de terrain, avec la confirmation du potentiel de Valentin Atangana. Nous avons Amadou Koné, Gabriel est là. Nous avons Marshall Munetsi, et aussi Teddy Teuma », a-t-il expliqué, soulignant l’intensité de la concurrence.

Le PSG pourrait rappeler Gabriel Moscardo

Selon les informations de L’Équipe, cette situation ne plaît pas au PSG. En effet, le club souhaite que sa pépite brésilienne acquière de l’expérience en Ligue 1 avec un club qui compte véritablement l’utiliser. Le fait que, depuis le début de la saison, le jeune talent de 19 ans reste cantonné au banc de touche ralentit les ambitions du PSG. Les hauts dirigeants du club de la capitale envisagent donc de casser le contrat de prêt pour récupérer Gabriel Moscardo dès janvier 2025. Ensuite, il serait envoyé en prêt dans un autre club, capable de lui offrir du temps de jeu. Ainsi, un départ de Gabriel Moscardo cet hiver est fortement envisageable.