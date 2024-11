LDC – Stade Brestois : Éric Roy fier, mais avec quelques regrets

Ce mercredi soir, le Stade Brestois a imposé sa loi en République tchèque en battant le Sparta Prague de la plus belle des manières, 2-1. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur du club breton, Éric Roy, a livré ses premières impressions, exprimant sa joie tout en formulant quelques regrets.

Éric Roy savoure la victoire contre le Sparta Prague

Après un match nul (1-1) contre le Bayer Leverkusen, le Stade Brestois poursuit sa série d’invincibilité en Ligue des Champions après avoir dominé le Sparta Prague ce mercredi soir. Les Ty Zefs ont réalisé cet exploit grâce à un jeu collectif de grande qualité. Au micro de la presse sportive après la rencontre, Éric Roy n’a pas caché sa satisfaction de voir ses joueurs suivre le plan tactique à la lettre.

« Ce qui nous réjouit ce soir, c’est d’avoir réalisé le match que nous avions préparé. D’avoir bien travaillé avec le staff pour transmettre aux joueurs ce que nous voulions voir sur le terrain. Au final, on ressent cette maîtrise, cette maturité, alors même que nous sommes des novices à ce niveau », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Il y a beaucoup de fierté d’avoir gagné ce soir. »

Photo : Eric Roy

Dans son analyse, il salue l’état d’esprit de ses joueurs qui ont fait preuve de sérénité et de maîtrise malgré le fait de jouer à l’extérieur. « Nous savions que si nous étions à la hauteur du défi physique, nous pourrions faire la différence grâce à la qualité de notre jeu. Tout a été bien exécuté, avec une maîtrise notable, comme en témoigne le nombre de tirs que nous avons réalisés pour alourdir le score. C’est presque paradoxal. »

Un léger regret sur le dernier but

Malgré cette victoire 2-1 du Stade Brestois, Éric Roy nourrit un petit regret. Le technicien français espérait une victoire sans encaisser de but, mais dans les dernières secondes de la rencontre, le Sparta Prague a réduit l’écart à 2-1, ce qui a un peu atténué sa satisfaction. « Nous sommes presque déçus d’avoir pris ce but à la dernière seconde du match, car nous aurions aimé repartir avec un clean sheet. Cela montre notre ambition et notre volonté de progresser », a-t-il confié. Néanmoins, cette fin de match n’entache pas leur série d’invincibilité de trois victoires et un nul en quatre matchs de Ligue des Champions, pour leur première participation.