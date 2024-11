Ligue des Champions : Le Stade Brestois se défait du Sparta Prague et reste invaincu

Le Stade Brestois vient de réaliser un nouvel exploit en Ligue des Champions. Invaincus depuis le début de la saison, les hommes d’Éric Roy ont battu le Sparta Prague 2-1, consolidant ainsi leur place en vue des barrages pour les huitièmes de finale.

Le Stade Brestois, solide face au Sparta Prague

Sur le papier, le Sparta Prague était légèrement favori face au Stade Brestois. Mais cela ne lui garantissait pas la victoire, car les Ty Zefs sont en excellente forme en Ligue des Champions. Ce mercredi soir, ils ont confirmé leur série d’invincibilité. Vainqueurs du Sturm Graz (2-1), du RB Leipzig (4-0) et auteurs d’un nul face au Bayer Leverkusen (1-1), ils ont affronté le Sparta Prague avec assurance. Durant la première période, les hommes d’Éric Roy se sont montrés dominateurs, gardant une longue possession de balle face aux Tchèques.

Grâce à cette maîtrise du jeu, ils ouvrent le score à la 37e minute sur une superbe volée d’Edimilson Fernandes. Avec ce but du milieu de terrain suisse, le Stade Brestois retourne aux vestiaires confiant. Après la pause, le Sparta Prague, poussé par ses supporters, augmente son intensité de jeu. Lors de cette seconde période, la possession de balle a été équilibrée (50-50), le club tchèque multipliant ses efforts pour revenir au score. Cependant, sous cette pression, le Stade Brestois parvient à gérer la situation.

⌚️ Fin du match | 𝐂'𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐗-𝐂𝐄𝐏-𝐓𝐈𝐎𝐍-𝐍𝐄𝐋 !!! 🔥🔥🔥

Le Stade Brestois remporte son 3ème match de Ligue des Champions face à Prague et reste invaincu dans la compétition ! ⚔

Bravo les gars, just a dream !!! 🔴⚪

#ACSPSB29 1️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/yEKX4IVy1L — Stade Brestois 29 (@SB29) November 6, 2024

À la 80e minute, les Ty Zefs piègent le milieu de terrain finlandais Kaan Kairinen, qui marque contre son camp et porte le score à 2-0. Douze minutes plus tard, le Sparta Prague réduit l’écart grâce à l’attaquant nigérian Victor Olatunji. Durant les dernières minutes, le club tchèque met la pression pour obtenir l’égalisation, mais la défense brestoise résiste. Score final : 2-1, et le Stade Brestois empoche les trois points.

Une place quasi assurée pour les barrages

Avec 10 points au compteur, le Stade Brestois se rapproche des huitièmes de finale. Ce total permet au club breton d’assurer au moins une place pour les barrages. Mais comme l’a affirmé Éric Roy en conférence de presse, les Ty Zefs visent la qualification directe en huitièmes de finale, objectif encore atteignable avec quatre matchs restants. Avec six points supplémentaires, le Stade Brestois pourrait garantir une place dans le top 8.