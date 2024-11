Mercato ASSE : Recrutement de Yunis Abdelhamid, un pari perdu ?

Première recrue estivale de l’ASSE, Yunis Abdelhamid peine à s’imposer sous le maillot des Verts. Il figure parmi les moins performants de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, qui lui accorde pourtant sa confiance.

Mercato : Yunis Abdelhamid, de recrue phare à bouc émissaire !

Le recrutement de Yunis Abdelhamid par l’ASSE, annoncé en grande pompe comme une recrue d’expérience capable de stabiliser la défense stéphanoise, s’est rapidement transformé en cauchemar. Le défenseur central, pourtant habitué à porter le brassard de capitaine au Stade de Reims, n’a pas réussi à s’imposer dans le Forez. Ses difficultés à s’adapter au système de jeu d’Olivier Dall’Oglio, couplées à une série de performances en demi-teinte, ont rapidement mis à mal sa crédibilité auprès des supporters.

Les chiffres sont sans appel : lors des 7 matchs où il a été titulaire, l’ASSE a encaissé 21 buts, soit une moyenne de 3 buts par match. Abdelhamid a notamment été pointé du doigt lors de la déroute face à Nice (8-0), où il a été incapable de contenir les assauts niçois. Ces performances décevantes soulèvent des interrogations sur les raisons de cet échec : problème d’adaptation, manque de soutien de la part de ses coéquipiers, ou simplement un joueur en fin de carrière ?

L’échec de l’ASSE et les raisons d’un recrutement raté

Les observateurs s’accordent à dire que ce recrutement, présenté comme une opportunité, s’est rapidement révélé être un pari risqué qui n’a pas porté ses fruits. Kevin Diaz, consultant pour RMC Sport, ne dit pas le contraire. Il donne même les raisons de l’échec du natif de Montpellier sous le maillot des Verts.

« Je ne pense pas que ce soit si surprenant que ça. Il était un cadre à Reims et il est arrivé dans un nouveau vestiaire, mais ses nouveaux coéquipiers et supporters ne l’ont pas suivi, comme ceux de son club précédent où il était installé avec un statut et où il avait ses marques. Là, il doit tout reprouver. Dans un nouveau club comme l’ASSE, à cet âge-là, ce n’est pas si facile », a-t-il expliqué.