ASSE : Dall’Oglio face à un choix cornélien, le sort de Yunis Abdelhamid scellé ?

L’ASSE a remporté son match face au RC Strasbourg en l’absence de Yunis Abdelhamid. Olivier Dall’Oglio a décidé de le laisser sur le banc de touche. Un choix fort qui pourrait bien sceller le sort du défenseur central.

Yunis Abdelhamid : Quand l’expérience se transforme en boulet !

Première recrue estivale de l’ASSE, Yunis Abdelhamid avait suscité beaucoup d’enthousiasme chez Olivier Dall’Oglio. L’entraîneur des Verts comptait sur l’expérience du joueur de 37 ans pour apporter de la stabilité dans sa défense. Mais au fil des matchs, il a déçu les attentes, notamment lors de la lourde défaite de l’AS Saint-Étienne à Nice (8-0).

Sorti du onze de départ ensuite, le Marocain était resté sur le banc de touche lors du match nul contre le FC Nantes (2-2), puis la victoire sur l’AJ Auxerre (3-1). Mais contre toute attente, Olivier Dall’Oglio l’avait encore titularisé face au RC Lens puis à Angers. Et l’ASSE avait encore perdu ces deux matchs alors que Yunis Abdelhamid était sur le terrain.

Ses errances et son faible niveau avaient même suscité la colère des supporters, qui n’avaient pas hésité à le siffler face aux Lensois.

ASSE : Le duo Batubinsika-Nadé, la clé du renouveau défensif

Après avoir défendu son nouveau capitaine, Olivier Dall’Oglio semble avoir été convaincu qu’il n’est pas du tout à la hauteur des attentes. Il a ainsi fait le choix fort de le laisser sur la touche, samedi face au RC Strasbourg.

Et le duo formé par Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé a montré plus de solidité et de complémentarité, comme face au FC Nantes et à l’AJ Auxerre. Le Congolais et le Franco-Ivoirien ont remporté 7 points sur 9 à l’ASSE chaque fois qu’ils ont été alignés ensemble d’entrée de jeu. Contrairement à Yunis Abdelhamid, titulaire lors des 6 défaites des Verts. Évidemment, l’ancien capitaine du Stade de Reims est le maillon faible dans la défense stéphanoise.

Yunis Abdelhamid, un capitaine à mettre au placard ?

En son absence, les Verts performent. Olivier Dall’Oglio serait bien inspiré de le maintenir uniquement dans un rôle de cadre dans le vestiaire. Selon Live Foot, Yunis Abdelhamid, bien qu’apprécié pour son expérience et son rôle de leader dans le vestiaire, semble avoir atteint ses limites sur le terrain. Son avenir en tant que titulaire dans l’équipe de l’ASSE semble compromis.