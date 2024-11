Mercato Stade Brestois : une pépite malienne en approche

Alors que le Stade Brestois impressionne en Ligue des champions, le service de recrutement s’active pour la signature d’une pépite malienne. Selon le journaliste Berthe Djakardia, le SB29 est sur le point de finaliser l’arrivée de Hamidou Makalou.

En pleine forme depuis le début de la saison, le Stade Brestois poursuit une trajectoire glorieuse, notamment en Coupe d’Europe. En Ligue des champions, les Bretons affichent un bilan éclatant avec trois victoires et un nul en quatre matchs. Vainqueurs du Sparta Prague 2-1 lors de leur déplacement en République tchèque, Éric Roy et ses hommes se rapprochent des huitièmes de finale. Il ne leur manque que six points pour consolider leur place directement. Sinon, les Ty Zefs devront passer par les barrages. Pendant que l’équipe se bat pour écrire l’histoire en Europe et en Ligue 1, la cellule de recrutement travaille activement sur de nouvelles recrues. Parmi les joueurs ciblés figure le nom de Hamidou Makalou.

Une offre de 3 millions d’euros pour la pépite malienne

D’après Berthe Djakardia, le Stade Brestois suit le jeune talent du Guidars FC depuis plusieurs mois. Séduits par sa polyvalence au milieu de terrain, que ce soit comme récupérateur ou relayeur, les recruteurs du SB29 ont été particulièrement impressionnés par sa performance lors de la dernière Coupe du Monde U17, où il a terminé deuxième meilleur buteur. Pour s’attacher ses services, le Stade Brestois a formulé une offre de 3 millions d’euros à Guidars FC. Après plusieurs négociations, les discussions semblent aboutir, et l’arrivée de Hamidou Makalou devrait se concrétiser prochainement.

Il est important de noter qu’avant l’approche du Stade Brestois, la pépite malienne était déjà convoitée par plusieurs clubs européens, dont le Sparta Prague, le RB Salzbourg et des clubs anglais comme Crystal Palace et Chelsea FC. Cependant, le Stade Brestois a pris de l’avance dans les négociations et a rapidement finalisé l’accord.