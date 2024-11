OM – Auxerre : Coup dur dernière minute pour Roberto De Zerbi

Ce vendredi soir, l’OM tentera de s’imposer face à l’AJ Auxerre afin de conserver sa 2e place de Ligue 1. Mais Roberto De Zerbi a appris une mauvaise nouvelle à la veille du match.

OM – Auxerre : Roberto De Zerbi privé d’Amine Harit pour ce choc ?

L’Olympique de Marseille se prépare à accueillir l’AJ Auxerre ce vendredi pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1. Les Phocéens, actuellement deuxièmes au classement, visent une victoire à domicile afin de consolider leur position. Cependant, Roberto De Zerbi devra composer avec de nombreuses absences.

Déjà privé de Ruben Blanco, Bilal Nadir, Valentin Carboni et Faris Moumbagna, l’entraîneur de l’OM a vu Derek Cornelius rejoindre l’infirmerie après sa blessure à Nantes. Geoffrey Kondogbia pourrait ainsi être reconduit en défense centrale. Et ce n’est pas fini, puisque Roberto De Zerbi risque d’être privé d’un autre joueur clé.

Le journaliste de France Bleu Provence, Bruno Blanzat, assure en effet que Amine Harit, touché au mollet, est incertain pour la réception d’Auxerre. Une nouvelle qui risque de chambouler les plans de Roberto De Zerbi. Ce dernier devra trouver des solutions efficaces pour remplacer le milieu offensif marocain. En revanche, un retour se dessine avec Ulisses Garcia, qui a repris l’entraînement après avoir manqué les deux dernières rencontres.

La #TeamOM,

Les infos #OM à la veille de la réception d'Auxerre.

Harit (mollet) et Cornélius (côtes) absents lors du début de l'entraînement.

Retour de Garcia dans le groupe.

A vivre demain dès 20h45 sur @bleuprovence!#TeamOM @StatsOmp @Mode55489648 pic.twitter.com/jmuHYGOzf5 — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) November 7, 2024

L’OM devra donc faire preuve de solidarité et de résilience pour pallier ces absences et décrocher les trois points face à Auxerre. Les choix de Roberto De Zerbi seront scrutés avec attention, notamment en ce qui concerne le possible remplacement d’Amine Harit et l’organisation de sa défense.