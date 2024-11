Mercato : L’OM fixe déjà un prix pour le départ d’Amine Harit ?

Auteur d’un début de saison mitigé à l’OM, Amine Harit n’est pas à l’abri d’un départ cet hiver. Les dirigeants phocéens auraient déjà fixé un prix pour son éventuel transfert.

Mercato OM : Un chèque de 9 millions d’euros pour signer Amine Harit

L’avenir d’Amine Harit à l’Olympique de Marseille s’annonce plus que jamais incertain. Recruté pour ses qualités techniques indéniables, le milieu offensif marocain peine à confirmer les attentes placées en lui depuis. Bousculé par Roberto De Zerbi, qui souhaite le voir plus impliqué dans le jeu offensif marseillais avec des statistiques d’au moins 10 buts par saison, Amine Harit est désormais sous une forte pression.

Il devra rapidement relever ce défi au cœur d’une concurrence accrue, sous peine d’être vendu par l’OM. Cette option prend de l’ampleur en interne. Le club présidé par Pablo Longoria, désireux de faire le ménage au sein de son effectif, n’exclut pas un départ lors du prochain mercato d’hiver. La Bundesliga, où Amine Harit a laissé de bons souvenirs, ainsi que la Premier League, réputée pour apprécier les profils techniques, apparaissent comme de potentielles destinations.

De plus, le Zénith Saint-Pétersbourg avait déjà manifesté un intérêt concret pour le joueur l’été dernier. Le club russe pourrait donc revenir à sa charge. D’autant plus que selon Live Foot, une offre avoisinant les 9 millions d’euros devrait suffire à convaincre l’OM de céder son milieu offensif. À 27 ans, Amine Harit se trouve ainsi à un tournant de sa carrière. Il lui reste deux mois pour convaincre Roberto De Zerbi de son utilité et sécuriser sa place à Marseille. Dans le cas contraire, un départ pourrait s’avérer inévitable afin de relancer une carrière qui semble stagner.