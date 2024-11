Coup de théâtre au PSG : Le Qatar prêt à virer Luis Enrique ?

Alors que Luis Enrique se dirigeait vers une prolongation de deux ans, soit jusqu’en juin 2027, le Qatar pourrait finalement le licencier de son poste d’entraîneur du PSG. Explications.

Mercato PSG : Le sort de Luis Enrique lié à la Ligue des Champions ?

Bien que sa prolongation de contrat jusqu’en 2027 semble acquise, l’avenir de Luis Enrique sur le banc du PSG pourrait être remis en question. En effet, selon Dominique Séverac, une élimination prématurée en Ligue des Champions, soit après les quatre prochains matches, pourrait entraîner son départ.

« Le PSG reste en position de se qualifier dans les 24 équipes, même en perdant la prochaine fois au Bayern Munich. Admettons que Paris ne se qualifie pas pour répondre à votre question », explique le journaliste sportif dans une séance de Questions/Réponses organisée sur le site du journal Le Parisien.

« Luis Enrique, dans ce cas, ne sautera pas à moins de quatre défaites lors des quatre derniers matches. Ce n’est pas la politique du club actuelle qui consiste à construire avec lui, quels que soient les résultats », ajoute Dominique Séverac.

Arrivé il y a un an, Enrique n’a pas réussi à faire du PSG un prétendant crédible au titre européen. Les récents résultats décevants en Ligue des Champions ont relancé les interrogations sur sa capacité à mener les Rouge et Bleu vers les sommets. Si le PSG parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale, Luis Enrique devrait conserver son poste.

En revanche, en cas d’élimination, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar pourraient se contraindre de se séparer de lui, malgré la volonté initiale de construire un projet à long terme autour de lui. Une tendance confirmée par un Insider proche du club parisien.

Mercato – Luis Enrique sur la sellette : les coulisses d’une crise au PSG

Luis Enrique, arrivé au PSG avec de grandes ambitions, pourrait déjà voir son avenir dans la capitale menacé. Selon Djamel sur Twitter, des tensions internes et les derniers résultats décevants, notamment la défaite face à l’Atlético Madrid, remettraient en question la position de l’entraîneur espagnol.

Les joueurs, en particulier les attaquants, exprimeraient de plus en plus de réticences quant au style de jeu prôné par Luis Enrique, jugé trop stérile et prévisible. L’entraînant, de son côté, insisterait sur sa méthode et refuserait d’aligner un attaquant de pointe classique.

🔴🔵 Les joueurs, notamment les offensifs, montrent de plus en plus de réticence quant au plan de jeu de Luis Enrique. Le jeu de l’équipe est catégorisé comme « stérile » et « prévisible » par les différents membres de l’effectif.



L’entraîneur a montré un peu trop de rigueur sur… — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) November 7, 2024

Les doutes commencent donc à s’insinuer quant à l’avenir de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Depuis quelques semaines, des tensions semblent apparaître en interne. Si les dirigeants parisiens, qui ont soutenu le technicien espagnol lors du mercato, attendent désormais des résultats probants en Ligue des Champions, certains joueurs exprimeraient leur mécontentement quant à ses choix tactiques.

La non-utilisation d’un attaquant de pointe et des schémas de jeu jugés trop stéréotypés seraient au cœur des critiques. Le prochain match face au Bayern Munich s’annonce donc crucial pour l’avenir de l’entraîneur espagnol. Affaire à suivre donc…