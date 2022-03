PSG Mercato : Démission de Nasser Al-Khelaïfi, le Qatar a tranché

Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2022 à 19:06

Après le nouvel échec en Ligue des Champions, les fans du PSG ont réclamé la démission de Nasser Al-Khelaïfi. Et le Qatar aurait pris sa décision.

Le CUP réclame la démission de Nasser Al-Khelaïfi

La tension est à son paroxysme au Paris Saint-Germain depuis le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Excédés par cette nouvelle humiliation sur la scène européenne, les supporters parisiens manifestent leur mécontentement en réclamant la démission de la direction du club, notamment Nasser Al-Khelaïfi.

« Nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au Président Nasser Al-Khelaïfi, il n'y a ici rien de personnel, mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son Président. Notre Paris Saint-Germain mérite des gens qui le servent et non des gens qui s'en servent », a lancé dans une pétition publiée sur les réseaux sociaux le puissant groupe de fans parisiens, le CUP. Et la réponse du Qatar n’aurait pas tardé face à l’action du Collectif Ultras Paris.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi n'est pas du tout menacé

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain depuis 2011 et l’avènement du projet QSI, Nasser Al-Khelaïfi serait encore loin de quitter ses fonctions. En effet, RMC Sport assure que malgré la nouvelle élimination précoce des Rouge et Bleu en Ligue des Champions, l’Émir du Qatar maintiendrait toujours sa confiance à son ambassadeur de 48 ans.

« Chez les plus hauts décideurs parisiens, on estime que Nasser Al-Khelaïfi a beaucoup délégué ces dernières années au club et qu’il ne doit pas être tenu comme le principal responsable de l’élimination », explique le média métropolitain. Le journaliste Loïc Tanzi poursuit ses révélations sur la situation actuelle du PSG et précise qu’une « réflexion est engagée sur les changements à effectuer, mais rien ne sera fait dans la précipitation ». En définitive, si Mauricio Pochettino et Leonardo sont susceptibles de changer d’air à l’issue de la saison, Nasser Al-Khelaïfi devrait poursuivre son travail de repositionnement du Qatar en Europe en demeurant à la présidence du Paris SG.