Le RC Lens sous pression, Adrien Thomasson sonne la révolte

Le RC Lens est sur courant alternatif et peine à retrouver sa vitesse de croisière. Alors que les Sang et Or viennent d’enchaîner deux défaites de suite, Adrien Thomasson appelle à l’union et à la réaction.

RC Lens : Le message fort d’Adrien Thomasson aux Sang et Or

Le RC Lens traverse une période délicate. Après deux défaites consécutives, les Sang et Or doivent réagir rapidement. Adrien Thomasson, l’un des cadres de l’équipe, appelle ses coéquipiers à l’union et à la solidarité. Interrogé sur les dernières performances de l’équipe, le milieu de terrain a reconnu les difficultés rencontrées par le RC Lens en ce début de saison:

« C’est vrai qu’on peut toujours faire mieux, surtout après une défaite. On a analysé certaines choses. Et c’est sûr que d’avoir encaissé un but rapidement contre le PSG, ça ne nous a pas mis dans de très bonnes conditions », a-t-il déclaré. Le milieu de terrain du RC Lens ne nie pas que la pression commence à se faire sentir :

« Dans des périodes comme ça, un peu plus creuses, il faut redoubler de concentration, en faire plus. Je pense que ça va être important, parce que ça ne va pas être un match facile, loin de là », a fait savoir Thomasson au moment d’évoquer le duel à venir face au FC Nantes.

Un appel à la solidarité

Face aux nombreuses absences en attaque, Adrien Thomasson appelle ses coéquipiers du RC Lens à prendre leurs responsabilités : « Je pense que ça va être important, parce que ça ne va pas être un match facile, loin de là. Aussi, le fait de jouer à Bollaert, ça doit nous donner un plus. Parce que, si je ne me trompe pas, on reste sur trois matchs sans victoire à domicile », a rappelé le joueur de 30 ans.

L’absence de plusieurs attaquants va obliger l’équipe de Will Still à s’adapter : « Forcément que pour le match de ce week-end, avec l’effectif qu’on a à disposition, je pense que le coach ajustera certaines choses. Il faut qu’on se projette le plus possible, il faut qu’on ait de la présence dans la surface de réparation, il faut qu’on fasse mal à l’adversaire. »

Enfin, Adrien Thomasson a tenu à souligner l’importance de l’unité au sein du groupe : « Si justement on se met le feu entre nous, on ne trouvera pas les solutions. Mais on sent déjà qu’à travers les entraînements, même si on est souvent exigeants, on sent encore plus d’exigence envers nous-mêmes », a-t-il dit.