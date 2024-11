RC Lens : Will Still face à la première crise du RCL ?

Will Still, entraîneur du RC Lens, s’est montré rassurant lors de sa conférence de presse d’avant-match. Il a assuré que son équipe ne traverse pas une crise.

Le RC Lens en difficulté : deux défaites de rang avant le FC Nantes

Le RC Lens traverse une période délicate avant d’affronter le FC Nantes, samedi (19h). Après deux défaites consécutives, face au LOSC à Bollaert (0-2) puis contre le PSG (1-0), les Sang et Or ont vu leur classement se dégrader, passant de la 5e à la 7e place de Ligue 1. Avec seulement 9 buts marqués en 10 journées, l’attaque lensoise est l’une des moins prolifiques du championnat.

Will Still assure : « Le RCL n’est pas en crise »

Malgré ces résultats inquiétants, l’entraîneur Will Still veut relativiser. « Quand on perd deux matchs de suite, on a l’impression que c’est la fin du monde, mais ce n’est pas le cas », assure-t-il. « On savait qu’il y aurait des hauts et des bas. Cela fait partie du football. »

L’objectif du RC Lens reste inchangé : se maintenir dans le haut du tableau et construire un projet à long terme. « Quand j’ai signé, on a été très clair sur les ambitions du club. Mais on savait aussi qu’il y aurait des moments difficiles », rappelle Will Still.