Arrivé cet hiver en provenance du RC Strasbourg, Adrien Thomasson s'est exprimé sur la fin de saison palpitante du RC Lens.

Ce week-end, le RC Lens reçoit le RC Strasbourg au Stade Bollaert pour la 30e journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Sang et Or pourraient revenir à 3 points du PSG. Ce match sera particulier pour le milieu du RC Lens, Adrien Thomasson, qui est arrivé en provenance du RC Strasbourg cet hiver. Avant d’affronter ses anciens coéquipiers, le meneur de jeu formé au FC Nantes s’est exprimé au micro de Lensois.com. Il a notamment évoqué la différence entre Lens et Strasbourg ainsi que la fin de saison à venir.

"Moi, avant de venir, je savais déjà à quoi m’attendre. On m’avait appelé, expliqué les choses, c’était assez clair. Ce qui a évolué vraiment entre Strasbourg et ici, c’est l’intensité. Elle est plus importante ici. Il y a beaucoup plus d’efforts à haute intensité. C’est un plus de jouer 5 matches sur nos 9 derniers à domicile. Surtout avec l’appui du public. Plus la saison va avancer et plus les gens seront chauds au stade et nous, on a besoin de ça. Parce que, dès ce week-end contre Strasbourg, ça va se jouer sur des détails."

Le RC Lens pourra une nouvelle fois compter sur un Bollaert plein puisque la rencontre se jouera à guichets fermés ce vendredi. Une victoire permettrait aux Lensois de faire un pas de plus vers une qualification en Ligue des Champions.

RC Lens : Adrien Thomasson rêve de Ligue des Champions

À 8 journées de la fin du championnat, le RC Lens est 2e avec trois points d’avance sur la 4e place. Les Sang et Or sont bien placés pour se qualifier en Coupe d’Europe la saison prochaine. Adrien Thomasson s’est exprimé sur une éventuelle participation du RC Lens en Ligue des Champions la saison prochaine.

"C’est une compétition qui fait rêver, parce que c’est la meilleure en Europe d’un point de vue club. Il reste encore énormément de matches. Moi, la Ligue des Champions me fait rêver. Mon objectif, ça a toujours été de jouer une coupe d’Europe, pour d’autres joueurs aussi. Peu de joueurs dans l’effectif actuel ont connu cette possibilité de jouer à ce niveau peu importe la coupe d’Europe, s’il y en a une au bout, la saison sera réussie."

La saison du RC Lens pourrait être historique si les hommes de Franck Haise terminent sur le podium. La dernière participation des Sang et Or en Ligue des Champions remonte à 2002.