OM : Pierre-Emile Højbjerg, un leader discret mais efficace

Pierre-Emile Højbjerg, arrivé en prêt à l’OM l’été dernier en provenance de Tottenham, s’est très vite imposé. Instauré même parmi les capitaines par Roberto De Zerbi, le milieu de terrain a clairement pris de l’ampleur dans le vestiaire marseillais.

Pierre-Emile Højbjerg dévoile sa vision du leadership à l’OM

Dans une interview accordée à L’Équipe, Pierre-Emile Højbjerg s’est confié sur son rôle de leader à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain danois a expliqué sa vision du leadership, qui va bien au-delà du simple port du brassard. Pour Højbjerg, le leadership se construit au quotidien, par l’exemple et l’engagement.

Il insiste sur l’importance d’être un modèle pour ses coéquipiers, tant sur le terrain qu’en dehors. Mais au-delà de tout, le Danois sait surtout garder le calme dans les situations difficiles comme la claque reçue lors du classique face au PSG. « Casser tout dans le vestiaire, je ne sais pas si cela aurait servi à grand-chose, le résultat avait déjà tout cassé. Parfois, tu regrettes aussi de dire des choses à chaud parce que tu es touché émotionnellement », a-t-il dit.

Une relation de confiance avec De Zerbi

Pierre-Emile Højbjerg entretient une relation de confiance avec son entraîneur, Roberto De Zerbi. Il apprécie la manière dont l’Italien motive et oriente l’équipe. Bien qu’il soit souvent considéré comme le relais de De Zerbi sur le terrain, Højbjerg insiste sur son indépendance : « Dans le vestiaire, avec tous les autres joueurs, on discute, on échange entre nous, et notre porte est fermée aussi », a-t-il révélé.

« Mais c’est vrai qu’en tant que milieu de terrain, avec un peu d’expérience, c’est plus facile de passer des messages. Et comme je parle plusieurs langues aussi, c’est plus facile de donner les consignes à mes coéquipiers. Mais le coach fait ses choix tout seul et nous, on met nos « bottes », tout seuls aussi », a ajouté Højbjerg.

Pierre-Emile Højbjerg est un élément clé de l’Olympique de Marseille. Son leadership discret mais efficace est un atout précieux pour l’équipe. Grâce à son expérience, sa personnalité et sa capacité à fédérer, le Danois contribue grandement à l’ambition de l’OM.