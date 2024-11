Après Hoffenheim, l’OL lance un cinglant avertissement à l’ASSE

Après son match nul sur le terrain d’Hoffenheim (2-2), jeudi soir, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue Europa, l’OL est désormais tourné sur son derby contre l’ASSE. Et le moins que l’on peut dire, c’est que les hommes de Pierre Sage sont déterminés pour cette rencontre de feu.

Pour le derby, c’est la victoire ou la mort ! L’OL prêt à en découdre contre l’ASSE

Le choc tant attendu entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne est de retour après deux ans d’absence. Un rendez-vous qui enflamme les passions des supporters des deux camps. Les joueurs lyonnais, portés par un début de saison encourageant, abordent cette rencontre avec une confiance inébranlable.

Warmed Omari, nouveau venu à l’OL, a rapidement intégré l’équipe de Pierre Sage et s’est montré à son avantage lors de son premier match officiel. Interrogé sur le derby à venir contre l’AS Saint-Étienne, le défenseur central lyonnais n’a pas caché son impatience et sa détermination à en découdre.

« Un derby, il faut le gagner. Je sais à quel point les supporters aiment ce genre de matchs. C’est l’un des matchs les plus importants pour l’équipe : c’est la victoire ou rien. C’est une question de vie ou de mort », a confié le joueur de 24 ans au micro d’OL Play. Une position partagée dans le vestiaire des Gones.

Maxence Caqueret : « On veut à tout prix gagner ce derby ! »

Maxence Caqueret, l’un des cadres de l’équipe de l’OL, ne cache pas ses ambitions à deux jours du choc contre l’ASSE. Pour le milieu de terrain formé à Lyon, « ce match est hyper important pour tout le peuple lyonnais. » À la suite de son coéquipier Warmed Omari, Caqueret promet lui aussi une victoire face aux Verts d’Olivier Dall’Oglio.

« On va se préparer sans relâche pour offrir une victoire à nos supporters », ajoute l’international espoir français. De son côté, Pierre Sage, l’entraîneur rhodanien, a mis en place une préparation spécifique pour optimiser les chances de succès de ses joueurs. Pour rappel, au 21e siècle, l’Olympique Lyonnais et l’ASSE se sont rencontrés à 39 fois pour un bilan de 23 victoires pour les Gones, 6 pour les Verts, et 10 matchs nuls.