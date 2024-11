OM – Auxerre : Roberto De Zerbi surprend avec sa liste de joueurs

À quelques heures du match OM-Auxerre, l’entraîneur Roberto De Zerbi a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour ce choc, avec quelques surprises.

OM – Auxerre : Roberto De Zerbi fait appel à trois jeunes talents

Actuellement deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se prépare à affronter l’AJ Auxerre ce vendredi soir au Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi, auteurs d’un bon début de saison, sont sous pression. Un succès est impératif pour conserver leur position au classement et éviter le Paris Saint-Germain de prendre de l’avance dans la course au titre.

Avec 23 buts inscrits en 10 matchs, l’attaque marseillaise fait preuve d’une efficacité redoutable. Cependant, face à une équipe d’Auxerre en pleine confiance après trois matchs sans défaite, la tâche ne sera pas aisée. Les Bourguignons, emmenés par un collectif solide, viseront un exploit à Marseille pour se rapprocher des places européennes. L’OM est donc prévenu.

Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de 22 joueurs, incluant plusieurs jeunes prometteurs comme Keyliane Abdallah, Enzo Sternal et Jelle Van Neck. Le retour d’Ulisses Garcia est également une bonne nouvelle pour le coach marseillais, qui devra composer sans Amine Harit, Derek Cornelius et plusieurs autres éléments blessés. Les Marseillais devront montrer leur caractère et leur détermination pour s’imposer et maintenir la pression sur le PSG.

Le groupe de l’Olympique de Marseille

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs : Balerdi, Brassier, Garcia, Lirola, Meïté, Merlin, Murillo

Milieux : Hojberg, Kondogbia, Koné, Rabiot, Rongier

Attaquants : Abdallah, Greenwood, Henrique, Maupay, Rowe, Sternal, Wahi.