Mercato RC Lens : Une nouvelle pépite rejoint l’effectif du RCL

Le RC Lens continue de miser sur la jeunesse. Le club artésien vient d’officialiser la signature du premier contrat professionnel de Kembo Diliwidi. Âgé de 18 ans, l’attaquant formé au club est récompensé de ses belles performances.

RC Lens : Kembo Diliwidi franchit un palier important dans sa carrière

Arrivé à la Gaillette à l’âge de 8 ans, Kembo Diliwidi a gravi les échelons avec succès. Auteur de statistiques impressionnantes en U19 et en National 3, il a également tapé dans l’œil des sélectionneurs de l’équipe de France U19. La saison dernière, la pépite du RC Lens a marqué 8 buts en 14 rencontres de championnat U19.

Il aura marqué en tout 12 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues. Une belle lancée qu’il poursuit cette saison en étant toujours aussi décisif avec 4 buts lors des 6 premières journées de National 3. De belles performances qui lui ont valu son premier contrat professionnel avec le RC Lens, où Kembo Diliwidi a signé pour les trois prochaines années.

Régulièrement intégré au groupe professionnel par Will Still, le jeune attaquant a séduit par son talent, son état d’esprit et son potentiel. Éric Sikora, responsable de la post-formation, s’est félicité de cette signature : « S’il doit encore se parfaire dans certains domaines, Kembo est déjà un attaquant complet et doté d’un gros volume de jeu. Talent régional issu du bassin minier, il s’est approprié les valeurs du club en termes de générosité sur le terrain, de travail et d’humilité », a-t-il témoigné.

Un avenir prometteur

Avec ce premier contrat professionnel, Kembo Diliwidi ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Le club lensois voit en lui un futur grand joueur et compte lui donner toutes les chances de réussir. Le jeune attaquant pourrait même faire ses débuts en Ligue 1 dès ce week-end face au FC Nantes.

Il est intégré dans le groupe du RC Lens retenu par Will Still. Une belle récompense pour un parcours exemplaire. « À lui de conserver son état d’esprit exemplaire et de poursuivre ses efforts pour obtenir du temps au plus haut niveau et devenir un véritable joueur professionnel. Félicitations Kembo ! », a ajouté Sikora.