RC Lens : Will Still dans le dur avant le FC Nantes et l’OM

Le RC Lens de Will Still, après un excellent début de saison, traverse une période plus délicate. Les absences de plusieurs joueurs clés, notamment en attaque, compliquent la tâche à l’entraîneur des Sang et Or.

RC Lens : Will Still privé de ses meilleurs atouts offensifs

Le RC Lens traverse sa première zone de turbulence de la saison en Ligue 1. Les Sang et Or de Will Still viennent d’aller deux défaites consécutives, toutes face à des adversaires du haut du tableau. Une défaite 2-0 à domicile face au LOSC et 1-0 au Parc des Princes face au PSG. Pour se remettre de ces contre-performances, les Lensois devront faire avec un effectif décimé.

Les blessures de Wesley Saïd et Florian Sotoca, couplées à la suspension de M’Bala Nzola, privent Will Still d’une partie de son potentiel offensif avant d’affronter le FC Nantes. Rémy Labeau Lascary sera le seul attaquant de pointe disponible. Cette situation pose un véritable problème pour le coach lensois qui devra trouver des solutions pour maintenir l’efficacité offensive de son équipe du RC Lens.

Un secteur défensif également touché

En plus de ces absences en attaque, Will Still devra composer avec les suspensions d’Abdukodir Khusanov et Jonathan Gradit en défense centrale. Ces deux joueurs ont été des éléments clés de la solide défense lensoise cette saison. L’absence de ces deux joueurs majeurs sera un véritable coup dur pour les Artésiens à l’occasion du choc de la douzième journée de Ligue 1.