ASSE : Terrible nouvelle pour les Verts avant l’OL !

L’ASSE joue un match important dimanche soir face à l’OL. Les Verts et les Gones se donnent rendez-vous pour le derby le plus chaud de Ligue 1. C’est dans ce contexte que le club forézien reçoit une terrible nouvelle.

ASSE : Rachid Mekhloufi, une légende des Verts s’en est allée

C’est avec une profonde tristesse que le monde du football a appris le décès de Rachid Mekhloufi, survenu ce vendredi 8 novembre 2024. L’ancien attaquant de l’ASSE, véritable icône du club, s’est éteint à l’âge de 88 ans. « Les larmes stéphanoises coulent. Un grand homme, un immense footballeur s’en est allé. Rachid Mekhloufi n’est plus, mais son héritage ne nous quittera jamais », a annoncé le club via son compte X.

Né en Algérie, Rachid Mekhloufi a marqué l’histoire du football français par son talent exceptionnel et son engagement politique. Champion du monde militaire en 1957 avec la France, il a choisi de privilégier son idéal indépendantiste en rejoignant l’équipe du FLN. De retour à Saint-Étienne, il a contribué à écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de l’ASSE.

Quatre titres de champion de France, une finale de Coupe de France, et des buts à la pelle ont fait de lui l’un des joueurs les plus emblématiques des Verts. Son élégance, sa vision du jeu et son efficacité devant le but en ont fait l’un des meilleurs attaquants de son époque. Il est d’ailleurs le deuxième meilleur buteur de l’ASSE avec 152 buts en 339 matchs.

En dehors des terrains, Rachid Mekhloufi était un homme engagé, soucieux de défendre les causes qui lui tenaient à cœur. Son parcours exceptionnel, tant sur le plan sportif que politique, en fait une figure unique dans l’histoire du football français.