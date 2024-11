OM : Ismaël Koné répond cash à Roberto De Zerbi après la défaite de Marseille !

La tension monte à l’OM après le nouveau fiasco à domicile face à l’AJ Auxerre. Ismaël Koné secoue ses coéquipiers pour vite se relancer après la trêve internationale.

OM : Forte pression à Marseille après la défaite face à Auxerre

Après une nouvelle défaite cuisante de l’OM à domicile face à Auxerre (1-3), l’entraîneur italien, Roberto De Zerbi, menace de démissionner. Les Phocéens, incapables de trouver le rythme, ont été rapidement submergés par les promus bourguignons, qui ont inscrit trois buts en première période. Malgré une réduction du score en seconde mi-temps, rien n’y a fait : Marseille s’incline lourdement au Vélodrome.

Ces résultats décevants à domicile ne sont pas nouveaux cette saison. Sur ses cinq dernières rencontres au Vélodrome, l’OM n’a remporté qu’une seule victoire, face à l’OGC Nice (2-0) lors de la quatrième journée. Les matchs nuls se sont multipliés contre le Stade de Reims (2-2) lors de la deuxième journée, Angers SCO (1-1) lors de la septième journée et les défaites, dont celle contre le PSG (0-3) lors de la neuvième journée.

Face à cette situation critique, Roberto De Zerbi a haussé le ton contre ses joueurs et menace de quitter la cité phocéenne. « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c’est clair. Je ne sais pas si c’est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. », a réagi le technicien italien.

Rapidement, Ismaël Koné a répondu à son coach. Selon lui, les joueurs marseillais n’ont pas baissé pavillon et ils travaillent tous pour atteindre les objectifs de cette saison. « Je m’entraîne avec ces gars-là tous les jours et je pense qu’ils ont envie, envie de porter ce maillot, de représenter l’idée du coach. Il n’y a personne qui signe un contrat pro et veut mal faire. On a tous des enjeux, on aime tous ce club », a déclaré l’international canadien après la rencontre.

Ismaël Koné invite ses coéquipiers à se remettre au travail et à vite rebondir. « Des situations compliquées ça arrive. Il faut travailler, pas seulement sur le terrain mais sur nous, il y a un travail mental à faire. », a-t-il ajouté.