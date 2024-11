Mercato ASSE : Un nouveau crack corse dans le viseur de Loïc Perrin ?

Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l’ASSE, est à la recherche de nouveaux talents capables de venir s’imposer dans le Forez. Et en Ligue 2, un profil très technique retiendrait l’attention des Verts.

Mercato : Lisandru Tramoni: Un renfort de poids pour l’attaque de l’ASSE ?

Soucieux de renforcer son effectif, l’AS Saint-Étienne, actuellement 16e de Ligue 1, aurait jeté son dévolu sur Lisandru Tramoni, jeune milieu de terrain de Bastia. Le club stéphanois, qui peine à marquer des buts cette saison, espère ainsi dynamiser son attaque. Les Verts, rachetés par le consortium canadien Kilmer Sports Ventures, ont déjà recruté plusieurs jeunes talents prometteurs cet été.

Lisandru Tramoni, frère du joueur de l’OM, Mathéo Tramoni, s’inscrit parfaitement dans cette stratégie. Ses bonnes performances en Ligue 2 n’ont pas échappé aux recruteurs stéphanois, notamment au coordinateur sportif, Loïc Perrin. Prêté par Pise à Bastia, le natif d’Ajaccio se révèle être un véritable joyau.

Doté d’une technique exceptionnelle et d’une vision du jeu remarquable, le gaucher de 21 ans fait sensation en Ligue 2. Sa capacité à dribbler, à combiner et à trouver des passes décisives en fait l’un des joueurs les plus excitants du championnat. Les dirigeants stéphanois apprécieraient particulièrement son profil polyvalent et son potentiel de progression.

https://twitter.com/Ligue2BKT/status/1854161817615946227

Lisandru Tramoni, dont le contrat avec Pise court jusqu’en 2026, correspondrait parfaitement au projet de rajeunissement de l’effectif. Cependant, la concurrence pourrait être rude pour s’attacher les services du jeune talent corse, qui attire déjà l’œil de plusieurs clubs européens.

Valorisé à 800.000 euros par le site spécialisé Transfermarkt, Lisandru Tramoni pourrait ainsi faire l’objet d’une offre de la part de l’AS Saint-Etienne dans les semaines à venir afin de donner un coup de boost à une équipe en quête de renouveau. Affaire à suivre lors du prochain mercato d’hiver.