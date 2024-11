Mercato : Enrique annonce un joueur de grand niveau au PSG

Lors du dernier mercato estival, le PSG a particulièrement axé son recrutement de jeunes talents prometteurs. Et le moins que l’on peut dire, c’est que Luis Enrique semble satisfait dans l’ensemble de ses recrues, dont une en particulier.

Mercato PSG : Luis Enrique voit très grand pour Désiré Doué

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a évoqué le cas de Désiré Doué, l’une des recrues phares de l’été parisien. Recruté pour 50 millions d’euros en provenance du Stade Rennais, le jeune milieu de terrain de 19 ans peine encore à s’imposer dans le onze de départ du PSG. Pour l’heure, Désiré Doué se contente principalement de bouts de matchs. Si Luis Enrique ne s’inquiète pas outre mesure, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a simplement souligné que chaque joueur a son propre rythme d’adaptation.

« Désiré Doué est un joueur de grand niveau, que ce soit aujourd’hui ou pour l’avenir. Il doit avoir l’attitude adéquate pour aider l’équipe », a notamment déclaré le technicien espagnol. Le successeur de Christophe Galtier a rappelé l’importance de la patience dans le développement d’un jeune talent. Il a également mis en avant les qualités techniques de Doué, tout en soulignant qu’il doit encore s’adapter au très haut niveau et à la concurrence intense au sein de l’effectif parisien.

Photo Désiré Doué au PSG

L’adaptation de Désiré Doué au PSG est un sujet qui suscite de nombreuses interrogations. Le montant de son transfert en fait l’un des plus gros espoirs du club. Mais pour l’instant, le cadet de Guela Doué doit encore faire ses preuves et gagner sa place au sein d’un groupe déjà bien fourni. De son côté, Luis Enrique a entièrement validé le choix de recruter le jeune Français, malgré les difficultés d’adaptation de ce dernier. Luis Enrique estime que Doué possède toutes les qualités pour devenir un élément clé de l’effectif des Rouge et Bleu.