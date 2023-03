Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2023 à 10:05

Sauf revirement, Christophe Galtier ne sera pas sur le banc du PSG la saison prochaine. Un nom ferait déjà l’unanimité au Qatar pour sa succession.

Après l’élimination du Paris Saint-Germain en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille et le nouveau fiasco en 8e de finale de la Ligue des Champions, le sort de Christophe Galtier semble d’ores et déjà scellé sur le banc des Rouge et Bleu. Au lendemain de la seconde défaite contre le Bayern Munich, l’ancien joueur parisien Jimmy Algerino, aujourd’hui consultant pour Europe 1, confiait à Football :

« Une réunion de crise avec Galtier était prévue ce jeudi après-midi, mais elle a été reportée. Étant donné les résultats, il ne peut pas continuer au PSG la saison prochaine. Je pense que son avenir est scellé, il sera licencié. » Lundi, c’est au tour du média espagnol El Nacional de confirmer que le technicien marseillais de 56 ans sera licencié au terme de la saison. Et pour succéder à Christophe Galtier, le Qatar aurait fait son choix.

PSG Mercato : Le Qatar déterminé pour Zinédine Zidane

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ne devrait pas connaître une seconde saison sur le banc du Paris Saint-Germain. Pour le remplacer, El Nacional assure que l’émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale, aurait très bien l’intention de revenir à la charge pour Zinédine Zidane. Pour convaincre l’ancien coach du Real Madrid de prendre en main les Rouge et Bleu, le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani serait prêt à lui donner des pouvoirs qu’aucun autre entraîneur du PSG.

Après la prolongation de Didier Deschamps avec l’Equipe de France, Zizou pourrait se laisser convaincre par le projet parisien, lui qui rêve de retrouver un banc rapidement. « Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin, mais ça peut aussi aller très vite », annonçait Zinédine Zidane, depuis Londres, le mois passé.