AS Monaco Mercato : Maghnes Akliouche au PSG cet hiver ?

Désireux de doubler le poste de Bradley Barcola lors du prochain mercato hivernal, le PSG pourrait à nouveau tenter sa chance avec Maghnes Akliouche, milieu offensif français de l’AS Monaco.

Mercato : Le PSG prêt à revenir à la charge pour Maghnes Akliouche

Le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir déjà ciblé plusieurs ailiers pour renforcer son secteur offensif, le club de la capitale s’intéresse désormais de près à un jeune prodige de Ligue 1 : Maghnes Akliouche.

Le milieu offensif de l’AS Monaco, capable d’évoluer à gauche comme à droite, séduit par son profil créatif et sa capacité à faire la différence balle au pied. Un profil qui correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique, qui recherche un joueur capable de percer les défenses adverses et de créer du jeu. Mais il faudra livrer bataille dans ce dossier.

Un gros chèque en préparation pour Akliouche ?

Après avoir mis la main sur Bradley Barcola, l’un des plus grands espoirs du football français, le Paris Saint-Germain souhaite renforcer encore son secteur offensif. Selon les informations de Livefoot, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur Maghnes Akliouche, le jeune attaquant de l’AS Monaco. Révélation de la saison en Principauté, Akliouche séduit par sa vitesse, sa technique et son sens du but.

Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, le Monégasque serait le profil idéal pour apporter de la concurrence à Barcola et offrir de nouvelles solutions offensives à l’entraîneur parisien. Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, est un grand admirateur du talent d’Akliouche. C’est d’ailleurs lui qui avait tenté de le recruter l’été dernier. Mais le joueur avait finalement décidé de rester à Monaco pour poursuivre sa progression.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain sont prêts à mettre le paquet pour s’attacher les services du jeune prodige. Un transfert qui pourrait rapidement se concrétiser si les deux clubs parviennent à trouver un accord sur le montant du transfert. Affaire à suivre donc pour ce dossier qui pourrait bouleverser le mercato hivernal.