ASSE : Nouveau coup dur pour l’AS Saint-Etienne après le derby !

L’ASSE s’est inclinée d’un but à zéro face à l’OL lors du derby rhodanien. Le défenseur stéphanois, Mickaël Nadé, s’est blessé au genou dans les derniers instants la rencontre. L’entraîneur des Verts, Olivier Dall’Oglio donne des nouvelles concernant l’état de santé du défenseur.

ASSE : Blessure de Mickaël Nadé, des examens pour déterminer la gravité

L’ASSE a une nouvelle fois subi la loi de son rival lyonnais dimanche soir. Malgré une prestation encourageante, les Stéphanois se sont inclinés sur le plus petit des scores et repartent de Lyon frustrés, estimant avoir laissé passer une opportunité de ramener au moins un point. Or, les attaquants de l’AS Saint-Etienne n’ont pas trouvé la faille, malgré l’entrée en jeu d’Ibrahim Sissoko en seconde période.

En fin de match, Mickaël Nadé s’est blessé au genou suite à un contact avec Ernest Nuamah. L’entraîneur stéphanois, Olivier Dall’Oglio, a confirmé que son défenseur central devra passer des examens complémentaires. « Micka » a ressenti une douleur au genou parce que ce dernier s’est bloqué suite au contact », a-t-il expliqué. Le Franco-Ivoirien, titulaire indiscutable depuis la 5e journée de championnat, est un élément essentiel de l’équipe. Son absence serait donc un coup dur pour l’ASSE.

Cette défaite, couplée à la blessure de Mickaël Nadé, vient assombrir le tableau pour les Verts. Les Stéphanois vont devoir rapidement se relever et se concentrer sur les prochains matchs pour espérer remonter au classement. Le coach de l’ASSE et ses joueurs mettront sans doute la trêve internationale à profit pour gommer leurs lacunes.