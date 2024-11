OL-ASSE : L’AS Saint-Etienne propose du mieux mais perd le derby

L’ASSE, malgré une meilleure prestation, s’est inclinée 1-0 face à l’OL dans le derby ce dimanche en clôture de la 11ème journée de Ligue 1. Une défaite qui laissera beaucoup de regrets aux Stéphanois.

L’OL domine le derby et s’impose face à l’ASSE

Deux ans après, le derby le plus chaud de la Ligue 1 a fait son retour dimanche soir. Entre une équipe de l’ASSE et un OL en plein doute, il fallait gagner pour se redonner confiance. Et ce sont les Gones qui se sont adjugés ce derby tant attendu, qui a tenu toutes ses promesses. Devant leur public du Groupama Stadium, les Gones ont mis la pression sur les Verts.

Ils assiègent la moitié de terrain adverse et multiplient les offensives sans succès. Derrière, l’OL se fait prendre des contre-attaques malheureusement mal exploitées par Zuriko Davitashvili et ses partenaires. Malgré une défense relativement solide et Larsonneur décisif, l’ASSE finira par céder sous la pression des Gones.

Les Lyonnais ont rapidement ouvert le score grâce à un but d’Alexandre Lacazette, bien servi par Corentin Tolisso (29e). Ils prennent ainsi un peu plus l’ascendance sur les joueurs de l’ASSE. Les hommes de Pierre Sage multiplient les occasions pour creuser l’écart mais ont buté sur la vigilance de Larsonneur.

29' BUUUUUUUUUUUT inscriiiiiiiit par le Général Lacazette !!!!!! Sur une passe de @CorentinTolisso



Alleeeeeez là ! 🔴🔵#OLASSE | 1-0 pic.twitter.com/rRCGrZSP1q — Olympique Lyonnais (@OL) November 10, 2024

Une seconde période plus fermée

La seconde période a été plus équilibrée, avec les deux équipes qui se neutralisent. Les Verts ont tenté de réagir avec une meilleure entame mais n’ont pas réussi à tromper la vigilance de Lucas Perri. Ibrahim Sissoko aurait même pu offrir l’égalisation à l’AS Saint-Etienne mais il manque son face à face en tirant sur le gardien de but lyonnais qui réalise la parade salvatrice.

Les Lyonnais, de leur côté, ont manqué de réalisme pour tuer le match mais se sont imposés 1-0 pour s’offrir une victoire importante dans ce derby. Cette victoire permet à l’OL de se rapprocher des places européennes. Les Lyonnais ont montré un visage convaincant et peuvent aborder la suite de la saison avec confiance. Pour l’ASSE, c’est une nouvelle défaite qui laissera des traces malgré la meilleure réaction affichée.