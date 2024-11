Stade Rennais : Jorge Sampaoli à Rennes ? Frédéric Massara lève le voile

Jorge Sampaoli sera bel et bien le prochain entraîneur du Stade Rennais après le limogeage de Julien Stéphan. Le directeur sportif du club breton, Frédéric Massara, a confirmé son arrivée imminente.

Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli va succéder à Julien Stéphan !

Le technicien argentin, Jorge Sampaoli, se rapproche d’un retour en Ligue 1. Il est annoncé avec insistance au Stade Rennais depuis quelques jours pour prendre les rênes du club en remplacement de Julien Stéphan, viré pour insuffisance de résultats.

Selon L’Équipe, les discussions avancent entre les dirigeants du Stade Rennais et Jorge Sampaoli. Libre de tout engagement depuis son départ de Flamengo en septembre 2023, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille aurait donné son accord de principe pour débarquer au Roazhon Park.

Selon les informations de Ouest-France, Jorge Sampaoli devrait signer un contrat de 18 mois, soit jusqu’en juin 2026. Le directeur sportif du club, Frédéric Massara, a confirmé les discussions avec le technicien argentin. « Nous sommes dans des discussions très avancées avec Jorge Sampaoli, nous sommes proches de pouvoir finaliser mais attendons les détails », a-t-il déclaré au micro de DAZN après la rencontre face au Toulouse FC.

Jorge Sampaoli était présent au Roazhon Park et a suivi la rencontre face aux Violets. Les Rouge et Noir se sont inclinés (2-0) à domicile. Jorge Sampaoli dirigera sa première séance d’entraînement cette semaine et fera ses débuts officiels à la tête du SRFC le dimanche 24 novembre sur la pelouse du LOSC pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.