Mercato : Après Jonathan David, le PSG vise un autre crack du LOSC

En quête d’un renfort offensif cet hiver, le PSG fait partie des prétendants de Jonathan David, dont le contrat expire le 30 juin prochain. Mais l’attaquant canadien n’est pas le seul talent du LOSC qui fait rêver le club parisien.

Le PSG veut enfin trouver son nouveau créateur au LOSC

Après avoir vu éclore le phénomène Eden Hazard, le LOSC assiste à la naissance d’un nouveau prodige nommé Edon Zhegrova. Même style de jeu, même efficacité et même magie : le meneur de jeu lillois semble suivre les traces du Belge. Étourdissant dans une Ligue 1 devenue trop petite pour son talent, Eden Hazard avait choisi Chelsea pour franchir un nouveau cap.

Plus de dix ans après, c’est au tour d’un Kosovar de crever l’écran. Et cette fois, le PSG ne veut pas laisser passer sa chance. Depuis le début de la saison, Edon Zhegrova impressionne par son volume de jeu, sa créativité et son efficacité. Le club de la capitale, à la recherche d’un créateur capable de faire la différence dans l’axe, voit en lui le profil idéal pour compléter son effectif.

Le polyvalent ailier parisien Ousmane Dembélé excelle sur son côté, mais un joueur comme Zhegrova, capable d’organiser le jeu et de conclure les actions, ferait du bien à l’équipe. Déjà intéressé par le profil de Jonathan David pour le poste de numéro 9, le PSG pourrait donc négocier un double coup avec les Dogues en 2025. Bien sûr, recruter Edon Zhegrova, dont le contrat expire en juin 2026, ne sera pas une mince affaire.

Photo : Edon Zhegrova, attaquant du LOSC

Le LOSC, conscient de la valeur de sa pépite, devrait demander une indemnité de transfert conséquente. Si le PSG semble intéressé, la concurrence sera rude. La Juventus Turin, séduite par le potentiel du joueur de 25 ans, et l’Atalanta Bergame suivent de près ce dossier.

Le LOSC, conscient de la valeur de son joueur, ne le laissera pas partir à bas prix. Un bras de fer s’annonce entre les différents prétendants. De son côté, Transfermarkt évoque actuellement la somme de 25 millions d’euros, mais si le protégé de Bruno Genesio continue sur cette lancée, son prix pourrait rapidement doubler. Affaire à suivre…