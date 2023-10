Après la première de l’attaquant du Stade Rennais Amine Gouiri avec l'Algérie, son sélectionneur Djamel Belmadi a parlé de son positionnement sur le terrain.

Stade Rennais : Première réussie pour Amine Gouiri avec l’Algérie

Après avoir fait le choix de défendre les couleurs de l’Algérie, Amine Gouiri a fêté sa première sélection avec les Fennecs ce jeudi soir, lors de la large victoire contre le Cap-Vert en match amical. Titulaire, l’attaquant du Stade Rennais n’a pas marqué, s’est montré très intéressant pour ses débuts en sélection. Le protégé de Bruno Genesio est même parvenu à séduire les fans des Verts, mais également son sélectionneur Djamel Belmadi. Sorti à la 67e minute, Gouiri aurait pu trouver le chemin des filets au bout d’une belle action individuelle. Sauf surprise, le coéquipier d’Arnaud Kalimuendo devrait enchaîner contre l’Égypte ce lundi, toujours en amical. De son côté, Belmadi se réjouit déjà puisqu’il sait comment utiliser parfaitement sa nouvelle arme offensive.

Djamel Belmadi : « Gouiri peut évoluer à 3 postes différents »

Alors qu’il évolue plutôt sur l’aile gauche avec le Stade Rennais, voire en pointe, Amine Gouiri a été aligné en tant que deuxième attaquant pour la première avec l’Algérie. L’ancien international espoirs français était associé à Islam Slimani dans un 4-4-2, où Riyad Mahrez était aligné sur le flanc droit. Auteur d’un doublé, Houssem Aouar jouait milieu axial, avec à ses côtés Ramiz Zerrouki. Pour Djamel Belmadi, c’est le meilleur positionnement pour le natif de Bourgoin-Jallieu.

« Gouiri peut évoluer à 3 postes différents, en numéro 9, en ailier gauche ou en second attaquant. Pour ma part, je pense que là où il est le meilleur, c’est avec un deuxième attaquant, dans un rôle de 9 et demi. Il aime décrocher et toucher le ballon », a expliqué le sélectionneur algérien en conférence de presse, satisfait des premiers pas de son nouveau joueur.